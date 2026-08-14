Controlado un conato de incendio de rastrojos en la isla de Tenerife

Los efectivos de emergencia han logrado dar por controlado un conato de incendio de rastrojos que se había declarado en la mañana de este viernes en la zona de Valle Tabares, situada en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna. La rápida intervención de los servicios de extinción ha sido fundamental para evitar que las llamas se propagaran y causaran daños mayores en esta área de la isla de Tenerife. La alerta inicial se registró a las 11:16 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes) recibió el primer aviso.

Tras la recepción de la alerta, el Cecoes procedió de forma inmediata a movilizar un amplio dispositivo. En las labores de extinción han participado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como dotaciones de bomberos y personal especializado del Cabildo insular. Según ha informado Europa Press, el trabajo conjunto de estos cuerpos ha permitido perimetrar el fuego en un breve lapso de tiempo, reduciendo significativamente el riesgo para los vecinos y el entorno natural.

Además del importante despliegue de los medios terrestres, el operativo ha contado con el apoyo aéreo para asegurar la zona. En concreto, se ha requerido la intervención de un helicóptero de las Brigadas Forestales (Brifor), cuya misión principal en estos momentos se centra en realizar descargas de agua para refrescar el terreno afectado por las llamas. Esta labor es crucial, ya que las altas temperaturas en el suelo pueden provocar que el fuego se reavive si no se enfría adecuadamente la superficie quemada.

La orografía del terreno y las condiciones meteorológicas exigen que los equipos actúen con la máxima celeridad ante cualquier indicio de humo. El Cabildo mantiene activados sus protocolos de vigilancia y prevención, lo que permite una coordinación eficaz como la demostrada en este suceso. Una vez que el siniestro se dé por completamente extinguido, las autoridades competentes procederán a realizar las inspecciones pertinentes para determinar con exactitud las causas que lo originaron.

Por el momento, las brigadas forestales mantienen un retén preventivo en el perímetro para observar la evolución del terreno y garantizar que no queden puntos calientes ocultos bajo las cenizas. Desde las administraciones locales se reitera a la población la necesidad de extremar las precauciones y dar aviso inmediato a los servicios correspondientes ante cualquier situación sospechosa, recordando que la colaboración ciudadana es indispensable en la seguridad integral de todos.