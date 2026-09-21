Binter compite con siete postores para hacerse con Azores Airlines

La aerolínea canaria Binter ha decidido mover ficha en el mercado europeo. La compañía isleña figura entre los ocho candidatos que aspiran a comprar Azores Airlines, la aerolínea regional del archipiélago portugués. El Gobierno luso, a través del conglomerado estatal SATA Holding, busca deshacerse de al menos el 75% del capital de la empresa tras años de pérdidas acumuladas bajo la gestión pública. Las empresas interesadas entregaron su documentación a principios de septiembre para acreditar su capacidad financiera y su voluntad real de compra. Ahora, el holding estatal analiza los perfiles antes de abrir la siguiente fase.

El movimiento sitúa a una empresa matriz del archipiélago canario ante la posibilidad de exportar su modelo operativo a otro territorio fragmentado. Sin embargo, la operación ilustra a la perfección el contraste entre la prudencia del capital privado y la gestión sostenida con fondos del contribuyente.

La cordura de las cuentas privadas

Binter no acude a este proceso movida por el afán de abarcar mercado a cualquier precio. La dirección de la empresa ha dejado claro que Azores Airlines carece de valor estratégico per se para su actual red de rutas. No hay sinergias evidentes a simple vista. Por tanto, el interés de la aerolínea canaria está condicionado a la estricta viabilidad económica del proyecto.

La empresa solo formalizará una oferta si los números cuadran y si las condiciones operativas permiten replicar el modelo de transporte insular que tan bien le funciona en Canarias. Este modelo se apoya de forma importante en las bonificaciones al transporte de residentes, un mecanismo que garantiza un flujo constante de demanda, pero que exige una ejecución milimétrica para ser rentable. Si Azores Airlines no demuestra capacidad para operar sin sangrar la caja, Binter se retirará. Las ofertas no vinculantes se cerrarán el 21 de septiembre, y el proceso exige una decisión definitiva antes de finalizar el año 2026.

El agujero de la gestión pública

La precaución de la aerolínea canaria está plenamente justificada. Los libros contables de Azores Airlines reflejan el colapso del control estatal. La empresa cerró el ejercicio de 2025 con un resultado neto negativo de 53,9 millones de euros, a pesar de haber ingresado más de 306 millones. El verdadero drama asoma en su balance estructural. La compañía soporta una deuda financiera neta de 498,9 millones de euros y un patrimonio neto negativo cercano a los 490 millones. Es una empresa en quiebra técnica sostenida de forma artificial.

La tendencia no mejora. Durante la primera mitad de 2026, la aerolínea lusa sumó otras pérdidas por valor de 37,1 millones de euros. Sus costes operativos superan sistemáticamente a sus ingresos, mientras el volumen de pasajeros ha caído un 7,7% en el último año. La estructura pública ha demostrado ser incapaz de ajustar el tamaño y los gastos de la empresa a la realidad de la demanda.

El mandato de Bruselas

Este nuevo intento de venta no es un capricho del Ejecutivo portugués. Es una exigencia de la Unión Europea. El Gobierno luso inyectó 453,25 millones de euros de dinero público para mantener a flote al grupo SATA. Ante esta inmensa distorsión de la libre competencia, la Comisión Europea aprobó el rescate bajo una condición innegociable. El Estado debía abandonar el control de la compañía.

Bruselas ha ampliado el plazo hasta finales de 2026 para completar la privatización. Mientras tanto, SATA intenta maquillar el balance convirtiendo préstamos públicos en capital para hacer la empresa digerible para un comprador privado. Ya hubo un intento fallido en 2025, cuando un fondo ofreció 17 millones de euros y el Gobierno portugués rechazó la oferta alegando falta de garantías.

Ahora, el mercado vuelve a tener la última palabra. Binter y el resto de los candidatos representan la única salida viable para una empresa que la Administración Pública no ha sabido gestionar. El capital privado está dispuesto a asumir el riesgo, pero, a diferencia del Estado, no lo hará a fondo perdido.