El alcalde socialista de León desvela las amenazas de Koldo: "Tengo tres años para joderte"

En una entrevista en Más de Uno de Onda Cero, el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, ha contado el encontronazo que tuvo con Koldo García, entonces mano derecha de José Luis Ábalos. Un encontronazo que pone de manifiesto el poder y la influencia que el citado Koldo tenía entonces en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fue al inicio de su mandato en un acto del Ministerio de Fomento en León, al que acudió el ministro Ábalos, el alcalde recriminó delante de los medios "los incumplimientos del Ministerio con su ciudad".

La recriminación pública molestó al ministro, "pero al que no le pareció nada bien fue a Koldo" que "una vez finalizado el acto se acercó hasta su vehículo oficial y, en una actitud amenazante y señalándome, me recriminó que yo al ministro le hubiese señalado con el dedo". Le dijo que "el ministro se merecía un respeto como secretario de Organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, que representaba a todos los leoneses, que no estaba ahí en representación de ningún partido, a lo que él le contestó que tuviera cuidado, que aún le quedaban tres años para joderme".

En opinión del alcalde de León es difícil de entender que personas como Koldo puedan ser la mano derecha o un colaborador cercano de un ministro o de "formar parte de un equipo de alguien que quiera tener la mínima decencia".

Evidentemente, en esos momentos Koldo García se sentía "poderoso" y con capacidad para hablar en nombre del ministro. "Si querías conseguir algo en el Ministerio, tenías que pasar por Koldo".

Consecuencias del choque con Koldo

El haber recriminado al ministro sus incumplimientos y el encontronazo con Koldo tuvo consecuencias para José Antonio Díez en el ámbito interno de su partido.

El alcalde de León recuerda que "desde el ámbito federal hasta el ámbito provincial, intentó eliminarme de la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de León y con ello evitar que hubiese sido el candidato a la Alcaldía". Aunque Díez cuenta que eso no sucedió gracias a que "la militancia de mi ciudad me arropó, pero evidentemente hubo un intento muy fuerte por eliminarme del partido".

Por haber tenido este encontronazo con Koldo, el alcalde de León ha señalado que no le sorprenden las informaciones que implican al asesor de Ábalos en un presunto caso de corrupción por las comisiones percibidas por la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. También considera que el exministro del Gobierno de Sánchez debe asumir su responsabilidad en el caso, puesto que Koldo era una persona de su máxima confianza.