El presidente de la Junta analiza en el Centro Autonómico de Mando la situación de los incendios de la Comunidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido este martes una reunión en el Centro Autonómico de Mando para evaluar la evolución de los incendios forestales que han afectado a varias provincias. El dirigente popular aseguró que la situación ha mejorado, aunque volvió a reclamar al Ejecutivo central que movilice más recursos militares para reforzar las labores de extinción.

"Hoy estamos mejor que ayer y mejor que hace dos días", afirmó Mañueco tras la reunión con técnicos y responsables del operativo. Según explicó, los fuegos presentan un comportamiento más estable: "Los operativos se están haciendo con los incendios. Están estabilizando frentes, están estabilizando incendios. No hay ninguna localidad en riesgo, aunque es verdad que es en el momento actual". En este sentido, se mostró optimista y confió en que "si las circunstancias meteorológicas siguen en la misma línea, iremos dando pasos positivos y mañana será mejor que hoy y pasado mejor que mañana y que hoy también".

Seguridad como prioridad

El presidente quiso dejar claro que la prioridad de la Junta ha sido garantizar la seguridad. "Siempre que hemos tomado una decisión, se ha hecho sobre la seguridad absoluta de las personas, de los operativos y de las personas que viven en los municipios. A veces alguien puede pensar que se ha hecho un desalojo preventivo. Lo hemos hecho pensando en la seguridad", defendió.

En su intervención, Mañueco puso de relieve la dureza de las condiciones a las que se ha enfrentado la comunidad: "Hasta el domingo, España entera ha vivido unas circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales. Los incendios se habían colocado en lo que se denomina fuera de la capacidad de extinción".

Actualmente, aseguró, la mayoría de los incendios muestran signos de estabilización. "Están estabilizados los incendios en Ávila, en Salamanca, bastantes frentes del de Zamora en Porto y también van evolucionando en esa estabilización el de Guardo y el resto de la provincia de León. La evolución es favorable en todos los incendios, aunque, lógicamente, esto puede cambiar", precisó.

Petición de más recursos

A pesar de la mejoría, el presidente autonómico mantuvo sus exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez. "Lo que sí quiero insistir una vez más es en la petición que hicimos el viernes al Gobierno de España. Pedimos más medios porque vivíamos unas circunstancias inéditas, extraordinarias, excepcionales, reconocidas por todo el mundo", subrayó. Recordó, además, que desde ayer ya están operativos dos helicópteros del Mecanismo Europeo de Protección Civil y que distintos efectivos del Ejército se han desplegado en apoyo de la UME.

Mañueco agradeció el esfuerzo de todos los que están trabajando en el dispositivo: "Quiero hacer un reconocimiento a todos los que forman parte del operativo, del operativo ordinario que está trabajando en Castilla y León y de quienes han venido a apoyar. Quiero agradecer la colaboración de todas las comunidades autónomas, de la Unidad Militar de Emergencias, de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales".

Circunstancias extremas

Finalmente, recordó que la ola de calor y la simultaneidad de los fuegos han hecho de esta campaña una de las más graves que se recuerdan: "Llevamos 17 días de ola de calor, algo que cualquier persona puede ver en su vida cotidiana, cómo condiciona la sequedad, el calor, temperaturas extremas durante muchísimo tiempo. Además, la simultaneidad de los incendios, muchos incendios de índice de gravedad 2 (...) Eso indica las circunstancias extremas que estábamos viviendo. Estamos hablando, por tanto, de unas circunstancias, desde luego, absolutamente excepcionales".