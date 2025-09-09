Las exmonjas de Belorado denuncian el envenenamiento de sus perros

Las exreligiosas conocidas como las cismáticas de Belorado, desde que rompieran con Roma el 13 de mayo de 2024, han presentado una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil de Arriondas (Asturias) por el supuesto envenenamiento de sus perros en el núcleo zoológico de las instalaciones que actualmente utilizan.

El jefe de comunicación del grupo de monjas excomulgadas, Francisco Canals, ha explicado —a través de un comunicado— que en su denuncia han aportado información detallada sobre los hechos y han solicitado que se inicie una investigación para que se esclarezcan las circunstancias en las que se han producido.

Las exmonjas, recientemente condenadas a abandonar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos, afirman sentirse "perseguidas" en una situación que consideran profundamente injusta. Denuncian que se intenta atacar sus actividades, boicotear sus proyectos y frenar su proyección emprendedora.

Según denunció públicamente sor Sión —que sigue usando su nombre de religiosa— en Instagram, las cismáticas habrían encontrado "un cebo" que era "como una galleta de harina con puntitos negros" que podría haber sido usado para envenenar a sus animales, por lo que les habrían dicho veterinarios y criadores que han consultado.

¿Qué pasa con el desahucio?

No obstante, están seguras de que se dejará sin efecto el lanzamiento y desahucio señalado para el próximo viernes 12 de septiembre, porque todavía no ha transcurrido el plazo de 20 días que tendrían para recurrir la sentencia. Aunque lo cierto es que la decisión judicial les fue comunicada el pasado 31 de julio.

En opinión del abogado de las religiosas, Florentino Aláez, agosto es inhábil a efectos judiciales u deberían disponer de todo el mes de septiembre para recurrir. El lanzamiento "solo tendría sentido si no hubieran comparecido en el juicio o si hubieran renunciado a recurrir, lo cual no ha sucedido", ha aseverado.

Por su parte, las cismáticas —antiguas monjas clarisas— aseguran que se mantienen "unidas en la adversidad", recuerdan que "Dios y el tiempo son los mejores jueces" y aseguran que actuarán conforme a lo que Dios les indique "en estos momentos tan difíciles".