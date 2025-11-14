La Junta de Castilla y León responde a Sánchez: "El 96,5% de los fondos se destinan a la sanidad pública"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se ha referido este jueves a las declaraciones que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que acusó a la Junta de derivar 199 millones de euros a la sanidad privada.

Carriedo ha subrayado en una rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno que "a nosotros no nos gusta hablar del presidente del Gobierno como tal, sino de las demandas desde Castilla y León, como es natural, y de la defensa de los intereses de nuestra tierra. Nosotros no somos oposición al presidente del Gobierno y no hacemos una valoración general de lo que él pueda plantear en términos generales, pero sí de lo que nos afecta a la comunidad autónoma".

En relación con el debate planteado por Sánchez, el portavoz ha recordado que "hace mucho tiempo que no hay un debate del estado de las comunidades autónomas. Este mismo año hemos celebrado en Castilla y León el debate de política general, pero en España hace muchos años y en esta legislatura no ha habido un debate sobre el estado de la nación".

"Los presidentes autonómicos no pueden intervenir"

El consejero criticó además la forma en que se abordaron las críticas a la gestión sanitaria de la Junta: "Yo creí que esto, por un lado, delata cierto nerviosismo por parte del presidente del Gobierno ante el escenario electoral que tenemos por delante y, si me permiten, cierta cobardía al dar unas declaraciones en un escenario donde los presidentes autonómicos no pueden intervenir, no pueden estar presentes y no pueden contestar".

Carriedo ha defendido el papel del Senado como foro adecuado para debatir sobre las autonomías: "Sería una buena ocasión esta, si así lo estima el presidente del Gobierno, para ir por primera vez en esta legislatura al pleno del Senado y utilizar las competencias que el Senado tiene como cámara de representación territorial y la posibilidad de los presidentes autonómicos de participar allí, para reeditar este debate sobre el estado de las autonomías con la participación del Gobierno y de los presidentes de las comunidades autónomas".

Los datos reales de Sanidad en Castilla y León

Sobre los datos de sanidad, Fernández Carriedo ha aclarado que Castilla y León "está entre las tres comunidades que más destinan a su Sanidad. Creo que se criticaba a la Junta porque el 3,5 % de los fondos de sanidad se destinaban a actuaciones que tenían que ver con el carácter no público de la sanidad, y esto suponía un porcentaje sobre los cinco mil millones de euros que tenemos del presupuesto de la sanidad".

Los datos, que han sido publicados en el Ministerio de Sanidad, certifican que Castilla y León "está entre las tres mejores en esta materia en términos de destinar más presupuesto a la sanidad pública dentro del contexto nacional: el 96,5 % de los fondos se destinan a la sanidad pública".

Por último, el portavoz ha remarcado que "mucha gente pensaría que actúa con cierta cobardía, porque critica a algunos gobiernos sin que tengan posibilidad de contestar en estos foros. Si el presidente del Gobierno cree que no es momento de un debate del estado de la nación, pero sí de las comunidades autónomas, el lugar es el Senado, y el presidente de la Junta de Castilla y León está encantado de debatir".