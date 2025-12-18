La Junta aprueba una aportación extra de 8,6 millones a las universidades públicas

La Junta de Castilla y León ha aprobado una aportación extraordinaria de 8.639.355 euros a las universidades públicas de la Comunidad, que se suma a los más de 481 millones de euros ya consignados en 2025 para su funcionamiento ordinario. Los fondos se destinarán al pago de complementos del personal docente e investigador laboral temporal y a la incorporación de nuevo profesorado a través del programa estatal María Goyri.

El Ejecutivo autonómico realizó en enero, marzo, junio y septiembre las aportaciones trimestrales a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para financiar su actividad ordinaria. Esas transferencias alcanzaron un total de 481.553.262 euros.

Con los dos acuerdos aprobados ahora en el Consejo de Gobierno, la financiación global para este ejercicio se incrementa en más de 8,6 millones de euros, reforzando el apoyo económico a las instituciones académicas públicas de Castilla y León.

Complementos docentes e investigadores

El primero de los acuerdos, con una dotación de 1.873.897 euros, permitirá a las universidades hacer efectivos los pagos correspondientes a los complementos de actividad investigadora (sexenios) y de labor docente (quinquenios) del personal docente e investigador laboral temporal.

La distribución de esta partida se realizará de la siguiente forma: la Universidad de Burgos recibirá 323.929 euros; la Universidad de León, 222.910 euros; la Universidad de Salamanca, 759.796 euros; y la Universidad de Valladolid, 567.262 euros.

La segunda aportación deriva del acuerdo alcanzado en junio de 2024 en la Conferencia General de Política Universitaria, en el que se aprobaron los criterios de reparto territorial de los fondos y de las plazas de Profesorado Ayudante Doctor financiadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas (Programa María Goyri).

En aplicación de ese acuerdo, a Castilla y León le corresponden 6.765.458 euros en 2025, destinados a financiar 269 nuevas plazas de Profesorado Ayudante Doctor. La distribución por universidades será de 964.533 euros para la Universidad de Burgos, 792.907 euros para la Universidad de León, 2.632.728 euros para la Universidad de Salamanca y 2.375.290 euros para la Universidad de Valladolid.

Apoyo a la inserción laboral con TALENTOCYL

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha autorizado además una subvención de 805.000 euros a las cuatro universidades públicas para desarrollar el nuevo Programa Universidad–Empresa TALENTOCYL, orientado a facilitar la conexión entre el ámbito académico y el tejido empresarial de la Comunidad.

Las ayudas, tramitadas a través de la Consejería de Economía y Hacienda, se repartirán en cuantías iguales de 201.250 euros por universidad y tienen como objetivo impulsar la inserción profesional de los futuros egresados en empresas de Castilla y León.

Estrategia autonómica de talento

Este programa se enmarca en la Estrategia de Talento 2031, aprobada por la Junta en septiembre de 2024, junto a un Plan de Acción Integral de Talento 2024-2027 dotado con 348 millones de euros. Ambas iniciativas buscan reforzar la colaboración público-privada y mejorar la conexión entre formación universitaria, investigación e innovación empresarial.

Asimismo, estas actuaciones se alinean con la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027, que fija como objetivo fortalecer el ecosistema regional de investigación, innovación y transferencia de conocimiento.