La Guardia Civil recupera un San Lucas robado en Palencia gracias a los padres de Iker Jiménez

La recuperación en Italia de una talla del siglo XV robada en 1979 en Astudillo (Palencia), atribuida a Gil de Siloé, fue posible gracias a la intervención de los anticuarios Pedro Jiménez y María Elizari, padres del periodista Iker Jiménez, que identificaron la pieza al verla en una subasta y avisaron a la Guardia Civil, explican desde El Debate.

La Guardia Civil recuperó en Génova (Italia) una escultura de San Lucas, atribuida a Gil de Siloé y perteneciente al retablo mayor de la Iglesia de Santa Eugenia de Astudillo, en una operación conjunta con el Comando para la Tutela de la Protección del Patrimonio Cultural de los Carabinieri y con la colaboración del Ministerio de Cultura de España.

La investigación se inició en julio de 2021, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible localización de la talla gracias a la actuación de dos anticuarios españoles interesados en adquirirla tras verla anunciada en una conocida sala de subastas del norte de Italia. Posteriormente se confirmó que se trataba de Pedro Jiménez y María Elizari, profesionales del mercado del arte con una larga trayectoria.

La identificación de la pieza robada

Según explicó el Instituto Armado, fueron estos anticuarios quienes, tras recopilar gran parte de la información disponible sobre la obra, descubrieron que se trataba de una talla robada a finales de los años setenta. Su conocimiento permitió identificar la escultura como una de las piezas sustraídas en diciembre de 1979 en la iglesia de Santa Eugenia.

La obra recuperada es una escultura de madera policromada de unos 70 centímetros de altura, que representaba a San Lucas y formaba parte del retablo mayor del templo palentino. En aquel robo también desaparecieron seis apóstoles, los cuatro evangelistas, una escultura exenta y una cruz, en uno de los numerosos expolios que afectaron al patrimonio religioso español durante las décadas de 1970 y 1980.

Atribución a Gil de Siloé

El retablo de Santa Eugenia está atribuido a Gil de Siloé, una de las figuras más destacadas de la escultura española de finales del siglo XV. Su obra se inscribe en el denominado gótico isabelino, un estilo propio de España que combina el gótico tardío con influencias mudéjares y flamencas.

La Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil localizó en sus archivos la denuncia presentada en su día por el párroco de la iglesia. La comparación de documentación histórica y fotografías antiguas permitió confirmar que la escultura localizada en Italia era la misma que había sido robada en Astudillo.

A instancias de la Guardia Civil, el Tribunal de Instancia de Palencia, Plaza número 2, emitió una Orden Europea de Investigación para proceder a la intervención cautelar de la obra. Además, se solicitó la colaboración de EUROJUST, lo que agilizó la comunicación interjudicial con las autoridades italianas.

Finalmente, 45 años después del robo, la talla fue repatriada a España el pasado mes de julio, con la colaboración de las autoridades judiciales y culturales italianas y del Arma de Carabinieri. Desde entonces, la pieza ha permanecido en depósito en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Reconocimiento a la labor de los anticuarios

La Guardia Civil ha subrayado el papel desempeñado por los profesionales del mercado del arte en este caso: "Los anticuarios desempeñan un papel fundamental. Gracias a su interés y conocimiento pudieron identificar la talla y alertar a la Guardia Civil", señaló el Instituto Armado, que destacó la cooperación entre la sociedad civil y las instituciones en la defensa del patrimonio histórico.

Por su parte, Iker Jiménez expresó públicamente su orgullo por la actuación de sus padres. "Mis padres han logrado que una pieza clave del patrimonio de Palencia vuelva a casa", publicaba el viernes el presentador de los programas Cuarto Milenio y Horizonte en su perfil en la red social Instagram