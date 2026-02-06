Todo ha sido fruto de la casualidad. Se organiza una exposición en el Palacio de Liria, alguien repara en el magnífico cuadro de ‘La Chata’, lo denuncia y comienza la investigación y posterior recuperación. Esta semana la Policía Nacional ha comunicado en sus redes sociales que una valiosa obra de arte, La Chata, el retrato de Isabel de Borbón pintado por Joaquín Sorolla en 1908, que había permanecido desaparecido desde los años 70.

La famosa pintura del impresionista y luminista ha sido hallada en el Palacio de Liria de la Casa de Alba. El lienzo, que mide 151 x 100 cm, fue depositado en el Palacio de Liria en septiembre de 1973 por la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, y se encontraba allí sin un conocimiento completo de su titularidad estatal.

🖼️"La Chata", desaparecida desde los años 70, ha vuelto Nuestros agentes han recuperado este cuadro de #Sorolla 👨‍🎨que habría pertenecido a la extinta "Sociedad Española de Amigos del #Arte" La pintura 🎨 formaba parte de una exposición promovida por la Casa de Alba👉 "La Moda… pic.twitter.com/3KZ6Wv1CId — Policía Nacional (@policia) February 5, 2026

Un sociedad privada depositaria de obras del Estado

La Sociedad Española de Amigos del Arte se disolvió en los años 80 y, a lo largo de su existencia, acumuló obras donadas en el siglo XX con el fin de "promover la cultura". En sus estatutos, se estipulaba que, tras su cierre, las obras debían ser transferidas al Patrimonio del Estado Español.

Cuando la sociedad se disolvió, su sede, un palacete de finales del siglo XVII situado en la Finca de la Moncloa, ya formaba parte del complejo de la Presidencia del Gobierno, edificado sobre las ruinas del edificio original, que había quedado destruido durante la Guerra Civil.

Lo que ni la Casa de Alba ni la Policía Nacional han podido precisar es en qué momento los miembros de la Sociedad decidieron abandonar el palacete y trasladar las obras al Palacio de Liria para su custodia.

La recepción de la obra

La Chata fue recibida por el padre del actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, quien era miembro honorífico de la Sociedad. Junto con esta obra de Sorolla, también se recibieron otras piezas, como los retratos de Alfonso XIII y Eduardo Dato, realizados por José Moreno Carbonero.

Todo comienza en La moda en la Casa de Alba

Fue durante la exposición La moda en la Casa de Alba, que tuvo lugar entre octubre de 2023 y marzo de 2024, cuando se descubrió la presencia de la pintura, que había permanecido allí durante 50 años.

Una alerta recibida por la Policía Nacional puso en marcha las investigaciones sobre la obra. Tras consultar la pinacoteca, se confirmó su origen y propiedad estatal.

Como resultado de estas investigaciones, la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional llegó el año pasado, en 2025, al Palacio de Liria con documentos de la Sociedad Española de Amigos del Arte, en los que figuraba un listado de obras, incluyendo el cuadro en cuestión, así como copias de los estatutos de la sociedad.

Se informó a los propietarios, y la Casa de Alba verificó los documentos. Después de revisar la situación, decidieron devolver las tres obras al Estado, para su depósito oficial en el Ministerio de Cultura.

Dado que existe documentación clara que respalda la propiedad estatal de la obra, la Casa de Alba ha puesto La Chata a disposición del Ministerio de Cultura de manera "inequívoca e irrevocable", según fuentes de la agencia EFE.