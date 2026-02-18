Asaja pide al Gobierno igualdad de trato en las ayudas por las borrascas para Castilla y León

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja, exige para la comunidad autónoma de Castilla y León las mismas ayudas aprobadas por el Gobierno central para paliar los daños causados por las lluvias de las últimas semanas en Andalucía y Extremadura.

Esta organización agraria considera que los agricultores de esta comunidad autónoma deben tener el mismo derecho a percibir estas ayudas, ya que, en mayor o menor medida, según los casos, se han visto afectados por la climatología excepcional de las últimas borrascas.

Así lo defienden en un comunicado en el que Asaja Castilla y León en el que recuerda que la Junta ha declarado como "excepcional" la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados en la comunidad en los últimos meses.

Pérdidas abundantes en cosechas sin recolectar

Sostienen que este periodo de abundantes e incesantes lluvias ha ocasionado pérdidas en las cosechas que están sin recolectar, como el maíz, la remolacha, la patata y los cultivos hortícolas, y pérdidas sobre todo en el cereal y otros cultivos herbáceos.

Además de los daños en los cultivos, denuncian que las lluvias y posteriores riadas han ocasionado también pérdidas en infraestructuras que requieren ser reparadas. Daños que, aseguran, se deben al abandono del mantenimiento de arroyos y cauces por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.