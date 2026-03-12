La Junta aprueba las subvenciones para la contratación de desempleados por las inundaciones del pasado mes

Estas ayudas, gestionadas a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), forman parte de las medidas incluidas en el Acuerdo 16/2026 para la recuperación de las zonas afectadas.

La medida tiene por objeto sufragar los costes laborales derivados de la contratación de personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general y social que sean de competencia municipal, y que contribuyan a la recuperación y regeneración de las zonas afectadas o a la asistencia a los vecinos.

El programa (RENACEL-2) permitirá formalizar un total de 252 contratos en otros tantos ayuntamientos (un trabajador por municipio) con una subvención de 12.000 euros por contrato. Las contrataciones deberán tener una duración de entre 90 y 180 días, extendiéndose el periodo de contratación subvencionable hasta el 28 de febrero de 2027.

Los municipios beneficiarios son los incluidos en la Orden de 26 de febrero, que determina los términos municipales afectados por el episodio meteorológico extremo: 9 en la provincia de Ávila, 24 en Burgos, 38 en León, 18 en Palencia, 21 en Salamanca, 29 en Segovia, 13 en Soria, 16 en Valladolid y 84 en Zamora. La orden con la relación completa de municipios afectados puede consultarse en el Bocyl del pasado 27 de febrero: Boletín Oficial de Castilla y León.

Para facilitar la ejecución inmediata de las obras, los ayuntamientos podrán contar con el anticipo del 100 % de la subvención, sin necesidad de aportar garantías.