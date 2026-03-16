Testigos del caso ataúdes denuncian el horror: "Me echaron a empujones del crematorio"

Nueva sesión del juicio por el llamado caso ataúdes en la Audiencia de Valladolid marcado por los testimonios de los familiares afectados que han denunciado hoy que llegaron a echarlos a empujones del crematorio.

Así ha sido uno de los testimonios más impactantes de los escuchados en este proceso judicial contra miembros del grupo funerario El Salvador a los que se acusa de dar el cambiazo de los féretros en el momento de la cremación para volver a ponerlos a la venta entre los años 1995 y 2015.

Las palabras han sido de José María R. C., que ha relatado ante el juez que fue expulsado del cementerio de Santovenia cuando intentó cumplir el último deseo de su esposa. "Yo solo quería ver la incineración de mi mujer, pero me echaron de allí a empujones", ha defendido este testigo que ha explicado que los empleados se pusieron muy nerviosos ante su presencia y ha denunciado que lo echaron del lugar a empujones.

Además, este afectado ha subrayado una irregularidad sospechosa. Ante el juez ha declarado que al recoger las cenizas de su esposa el Día de Reyes, la urna aún estaba caliente, cuando supuestamente la incineración tuvo lugar un día antes.

Imágenes degradantes de los difuntos

En la misma línea, María de los Ángeles A. ha lamentado la pérdida de dignidad de sus difuntos tras conocer que existen fotografías de los supuestos cambiazos de féretros, mientras otra de las afectadas, María Henar S., ha decidido personarse en la causa tras ser informada por la Policía de que su padre aparecía en imágenes judiciales tirado en el suelo en una postura imposible.

El proceso continúa contra veintitrés acusados en el banquillo, entre ellos varios miembros de la familia Morchón dueña del grupo funerario. La Fiscalía mantiene su acusación contra ellos y reclama las penas más altas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental.