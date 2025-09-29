Lequio emite un comunicado para negar las acusaciones de Sonia Moldes: "No existen grabaciones íntimas de famosos"

Alessandro Lequio vuelve a estar en el ojo del huracán de la crónica social. Desde que Mar Flores publicó su libro 'Mar en calma', y que ha ocasionado una auténtica tormenta mediática, el colaborador no ha dejado de estar rodeado de polémicas.

La última ha sido la de su expareja, Sonia Moldes, quien vivió un noviazgo intenso con Alessandro Lequio entre 1997 y 1999. Moldes acudió al plató de ¡De Viernes! donde realizó unas duras declaraciones acusando al italiano de grabar a sus parejas y de poseer material comprometido de famosas.

Alessandro Lequio y Sonia Moldes durante su relación

Lequio, que ha intervenido en el programa donde colabora, 'Vamos a ver', se ha defendido de estas acusaciones y no descarta plantear acciones legales, indicando en pleno directo que no iba a responder hasta que se vieran todos los vídeos. "Me voy a quedar callado un rato, os voy a escuchar atentamente y cuando hayáis acabado de hablar, voy yo", comenzaba.

Después ha querido puntualizar: "En aquella época yo estaba con esta señora pero también con otras tantas y cortejando a la que hoy es mi mujer, un tutti frutti, así era yo de creativo. Con bastantes pero era una época en la que yo era así de creativo". Asimismo ha querido dejar claro que "Yo he dicho todo lo que tenía que decir con la generosidad que consideré oportuna, no tengo más que añadir ni intención de entrar en aclaraciones interminables. Lo verdaderamente serio, como siempre se responde donde corresponde. Lo verdaderamente importante se trata en su lugar y este, en la televisión, no lo es. Se acabó".

Alessandro ha emitido un comunicado, a través de su abogado, donde habla de esta situación, que recoge en cinco importantes puntos. "Don Alessandro Lequio no ha grabado ni tiene grabaciones íntimas de famosos ni de gente conocida; no tiene vídeos comprometedores de gente conocida ni de nadie; no tiene imágenes ni grabaciones de personas influyentes poderosas; no tenía ni tiene ninguna cámara de grabación en su dormitorio ni en ninguna otra parte de su casa. Además, como señala el comunicado, las manifestaciones publicadas suponen, además de un grave atentado a los Derechos Fundamentales del Sr. Lequio, la imputación de la comisión de un delito a sabiendas de la falsedad de dicha imputación", recoge el comunicado. Además, se lanza una advertencia sobre ello. "Nos reservamos todas las acciones judiciales que procedan en Derecho, tanto frente a los autores de tales afirmaciones falsas, como frente a los medios que las publiquen", concluye el escrito.