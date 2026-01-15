Así será el adiós a Irene de Grecia: los detalles de su despedida en Madrid, Atenas y Tatoi

La princesa Irene de Grecia ha fallecido en Madrid a los 83 años, rodeada de su familia y en el Palacio de la Zarzuela, la que fue su residencia desde el fallecimiento de su madre, la reina Federica de Grecia, en 1981.

En las próximas horas, la capilla ardiente de la princesa Irene quedará instalada en el Palacio de la Zarzuela, con el fin de preservar un "ámbito estrictamente familiar". Allí estarán presentes la reina Sofía, así como Don Felipe y Doña Letizia, las infantas Elena y Cristina, junto a algunos de los miembros de la familia real griega que se encuentran en Madrid desde hace unos días, cuando se conoció que el final de la princesa Irene era inminente.

Este sábado 17 de enero, se acogerán durante unas horas los restos mortales en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, ubicada en la calle Nicaragua, 12, en el madrileño distrito de Chamartín. Existe la probabilidad de que se oficie un responso en este templo.

Ya el lunes, 19 de enero, se celebrará en Atenas el funeral y el posterior entierro en el cementerio real de Tatoi, situado a unos 20 kilómetros de Atenas, donde además descansa desde el 2023 su hermano, el rey Constantino, y sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia. Un funeral en el que no faltarán las familias reales de España y Grecia, aunque habrá que esperar unos días para saber qué miembros asisten.

La Casa del Rey también ha señalado que «Doña Irene era un miembro de la familia de Su Majestad el Rey muy querido por todos ellos, que ya han expresado su profundo pesar por la pérdida de una persona dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios».