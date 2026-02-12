Federico: "Urdangarín quiere reescribir la historia" con un libro lleno de medias verdades

Los miembros de las monarquías siguen siendo protagonistas. En esta ocasión y según un periodista británico, Jeffrey Epstein mostró mucho interés por la princesa Magdalena de Suecia, una fascinación que nunca fue correspondida por ella. "Cuando Magdalena vivía en Nueva York, él decía que era la persona de la realeza más sexy del mundo y estaba obsesionado con ello". Sofía de Suecia, por su parte, habló con los periodistas en una mini rueda de prensa nada improvisada en la que explicó qué conocía al magnate condenado y manifestó su apoyo a las víctimas de Epstein.

Hoy se pone a la venta el libro de memorias de Iñaki Urdangarín, "Todo lo vivido". Un libro que se intenta vender más como un relato de vivencias que de memorias, donde se presenta como víctima colateral de lo que pasó, y que está lleno de medias verdades y algunas mentiras. Como ha dicho el director de Es la Mañana de Federico, "un libro con el que Urdangarín quiere reescribir la historia".

En el libro cuenta que le llamó el entonces príncipe Felipe con el que mantuvo la siguiente conversación: "En el aeropuerto sonó mi móvil. Era el príncipe Felipe, hoy rey de España. Iñaki, por favor, considera la situación. Es lo mejor para todos. Creo que te vas a defender mejor solo. La Casa no puede hacer nada por ti ahora. Es mejor que te apartes. Piensa que en ciertos círculos no te beneficia estar relacionado con la Corona. Y, por otro lado, hay que proteger a la institución", le dijo Felipe VI. Esta información es falsa porque no fue el príncipe quien le llamó, sino que fue Urdangarín. Además, es más o menos lo que le dice el conde de Fontao cuando va a Washington.

Tampoco es verdad que su marcha a Washington se hiciera rápidamente sino que se gestó con la ayuda del rey emérito ya que era un puesto que se tenía que crear y para el que no tenía currículum. Todo se preparó, desde el colegio a la casa, y pagado por Telefónica. También asegura que la infanta Cristina ha leído el libro y ha hecho pequeñas correcciones.

Urdangarín ha abordado su implicación en la trama de corrupción asegurando que su mayor error fue confiar excesivamente en quienes le rodeaban, lamentando la falta de una red de confianza que verificara sus acciones. Según su versión, él se limitaba a dar la cara sin ejercer un control real sobre los procedimientos administrativos, descargando así parte de la responsabilidad en el entorno que la Corona le proporcionaba en aquel momento.