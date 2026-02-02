Federico a Urdangarín tras su entrevista con Évole: "¿Dónde está el dinero?"

Iñaki Urdangarín lanza el 12 de febrero su libro 'Todo lo vivido' y se encuentra en plena promoción. Tras sacar extractos de su libro en la revista ¡Hola!, ayer pasó por el programa de Évole aunque se echó en falta, tal y como ha comentado el director de Es la Mañana de Federico, que responda a la cuestión más importante: "¿Dónde está el dinero?"

Recordó las palabras de su padre antes de casarse con la Infanta Cristina: "Donde te estás metiendo es muy complicado. Me he acordado mucho de él. Es complicado lo que me ha tocado vivir. Mi padre fue el primero en decírmelo" y de como es su relación con los reyes eméritos, que se limita a felicitarse cumpleaños y navidades, aunque con los reyes actuales, no tiene ni relación, ni va a haber reencuentro "ni le hace falta".

Urdangarín reconoce el "respaldarazo" que supuso que la reina Sofía fuera a Washington a visitarles, y que fue portada del ¡Hola!, así como el viaje de Fernando Almansa para exigir que se divorciaran cuando estalló el caso Nóos: "Por favor, considera la situación. Es lo mejor para todos. Creo que te vas a defender mejor solo. La Casa no puede hacer nada por ti ahora; es mejor que te apartes. Piensa que hay determinados círculos que no te benefician. Está relacionado con la Corona y, por otro lado, hay que proteger a la institución".

Lo más llamativo es que cuando le preguntan por la reina Letizia, da la sensación que apenas la conoce, cuando reconoce que le había comprado el anillo de compromiso...

Respecto a su matrimonio cuenta que "Mi matrimonio ha sido el precio a pagar por esta situación. La llama se ha ido apagando a medida que hemos pasado por todo este calvario. Y si hay algún momento en la vida que puedo decidir sobre lo que puedo hacer, pues quizá sea este. (Con Ainhoa) sentí que podía ser escuchado y no ser juzgado. Fue aire fresco, una situación muy distinta a la que vivía anteriormente. Tengo la sensación de que el tiempo se me ha escapado y tengo que recuperarlo". Fue en enero de 2022 cuando fue visto por primera vez con Ainhoa Armentia, desatando un revuelo mediático que anticipó su divorcio de la infanta Cristina y marcó el inicio de su nueva etapa personal y sentimental.

Ha fallecido Fernando Esteso a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Fue pareja artística de Andrés Pajares, con quien rodó varias películas que se convirtieron en grandes éxitos de taquilla, que le mandó un mensaje muy cariñoso de despedida. En cinco años rodaron nueve películas, todas dirigidas por Mariano Ozores.

La capilla ardiente del actor zaragozano se abrirá este lunes en el tanatorio Mémora de Valencia y sus restos serán enterrados después en Zaragoza en la más estricta intimidad.