Entrevista exclusiva en 'Hola' a Iñaki Urdangarín sin la pregunta del millón: dónde está el dinero

Iñaki Urdangarín vuelve a la portada de Hola tras varios años en barbecho. Ahora regresa por todo lo alto para anunciar su autobiografía, que sale a la venta el 12 de febrero y que está promocionando en los medios que no le resultan incómodos. Porque en los tres que le han entrevistado, de momento, no le hacen la pregunta esencial: dónde está el dinero.

Aunque hay quien se empeña en decir que el libro no cuenta nada nuevo, la realidad es que, a tenor de lo que vamos sabiendo, todo son novedades. Porque desconocíamos asuntos tan íntimos como la personalidad de cada uno de sus hijos. Si por algo se ha caracterizado el matrimonio de Cristina e Iñaki es precisamente por haber sabido preservar la privacidad de su familia. Y eso que las circunstancias no eran del todo favorables.

Ahora, gracias a él sabemos que su hijo Miguel fue el que más le animó a contar su historia y el que intuyó que a su regreso sus padres ya nunca volverían a estar juntos, que la cárcel le hizo mejor padre y mejor persona, que Irene Urdangarín, su benjamina, padece dislexia, que tienen un wasap familiar en el que participan todos, incluida su ex, o en qué gasta su tiempo (horas y horas de gimnasia entre cardio, fuerza, yoga o escapadas en bicicleta). Y que él es el que suele cocinar en casa.

Urdangarín echa balones fuera y culpa a otros de sus irregularidades contables ("Mi error fue no tener el control absoluto de todo lo que llevaba mi firma y delegar mal. No haber puesto gente de mi absoluta confianza que velara por hacer bien todo. No supervisar o confiar demasiado en otros") y dice que el Iñaki de antes era un ser "desnaturalizado". Añade que no ha leído "Reconciliación", y eso que mantiene buena relación con el que un día fue su suegro.

Julio Iglesias, del alivio a la rabia

Cuenta Hola que Julio Iglesias está "muy, muy enfadado". El cantante ha pasado del alivio inicial tras conocer la decisión de la Fiscalía Nacional a la rabia. El artista critica que no ha contado con la presunción de inocencia que debería valer para todo el mundo y de ahí su estado anímico.

Hola recupera el último comunicado del cantante y recuerda que su equipo jurídico estudia emprender acciones legales por el daño reputacional contra la ONG que representaba a las denunciantes y contra El Diario y Univisión, los dos medios que le atizaron con la noticia.

Las revistas no incluyen que este martes su abogado, José Antonio Choclán, ha pedido a la Fiscalía que le remita el escrito que recoge las acusaciones en su contra para determinar si se ha podido cometer un delito de denuncia falsa. Exigen una copia de la denuncia y del contenido íntegro de las diligencias de la investigación preprocesal, porque entienden que, ahora sí, en España se puede juzgar si se ha mentido acudiendo a este tribunal.

Sara Carbonero visita el hospital

Semana publica en portada una imagen de Sara Carbonero durante una de sus visitas a la Clínica Universitaria de Navarra, hospital al que ha acudido recientemente para someterse a una revisión médica.

La periodista, que sufrió un susto de salud a comienzos de año mientras pasaba unos días allí con sus amigos, ha acudido al centro sanitario junto a Raquel Perera, que fue la esposa de Alejandro Sanz y ahora se ha convertido en una de sus personas de confianza.

Arantxa Sánchez Vicario tiene una nueva ilusión

Es Semana la revista que da por hecho que Arantxa Sánchez Vicario sale con el hombre con el que aparece en la portada de la publicación.

Se trata de un señor moreno, de una edad parecida a la de la tenista, que, como ella, viste con chándal. Los dos han sido retratados acudiendo a un partido de uno de los hijos de la deportista. La pareja se desplazó desde Miami, la ciudad en la que vive Arantxa, hasta Tampa. Y allí acompañaron al hijo pequeño de Sánchez Vicario en un partido de fútbol.

Gloria Camila y Álvaro García podrían haberse dado una segunda oportunidad

Semana ha captado a Gloria Camila Ortega montándose en el coche de Álvaro García, un vehículo de alta gama que la revista valora en 150.000 euros. El cantante la fue a recoger, a pesar de que la hija de Ortega Cano anunció hace unos meses que ya no eran pareja.

La revista afirma que este gesto confirma que se habrían dado una segunda oportunidad.

Y Ernesto de Hannover sigue viéndose con Claudia

No se sabe si segunda oportunidad o no, pero lo cierto es que Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos siguen quedando. Diez Minutos publica varias fotos de la expareja, muy bien avenida, disfrutando de un paseo por Madrid.

El príncipe alemán no ha realizado ningún tipo de declaración sobre su estado sentimental, pero sí Claudia, que afirma que los dos son muy distintos y que ella "debe ser muy difícil". Aún así, a la vista está que siguen siendo buenos amigos.

Cóctel de noticias

Alice Campello y Álvaro Morata marean la perdiz. Lejos de confirmar o desmentir si han iniciado los trámites del divorcio, la pareja sigue apostando por el silencio. Varias revistas como Hola o Diez Minutos llevan la noticia a portada, aunque no haya noticia. Lo único que se sabe es que el futbolista no vive desde hace semanas en el hogar familiar de Milán y se ha mudado a una vivienda próxima para poder estar cerca de sus cuatro hijos.

Pasarela Valentino. Todas las revistas dedican varias páginas al funeral del modista celebrado en Italia, con desfile de famosas incluido. Desde Naty Abascal con su hijo Rafael hasta Rosario Nadal, Liz Hurley o Anne Hathaway. Y todos de riguroso luto, nada de rojo Valentino.

Quién es la novia de Jacob Elordi, el actor de moda. Se trata de la influencer Olivia Jade, la hija de la actriz Lori Loughlin, que se hizo famosa en los años 80 por su papel de tía amorosa en la serie "Padres forzosos". La intérprete ha sido noticia últimamente porque pasó dos meses en la cárcel por sobornar a una universidad con 400.000 euros para que admitieran a su hija. Le concedieron una beca de remo aunque no sabía ni lo que es una góndola.

Alberto Cortina celebra los 80 con su mujer, Elena Cué. El empresario congregó a su familia en el restaurante Horcher: sus tres hijos con Alicia Koplowitz y la pequeña, fruto de su relación con Cué. Unos mariachis amenizaron la velada.

11 de julio en París. Hola avanza en primicia el lugar y la fecha de la boda de la modelo Inés Álvarez con Bill Saad. Será, dice la revista, una ceremonia privada en la que la novia vestirá alta costura.

Patricia Pardo y Christian Gálvez se escapan a Toledo. Diez Minutos dedica su portada a los dos presentadores y su hijo Luca.

El abrazo de Máxima a Amalia. Hola recoge el emotivo momento en el que la reina abraza a la princesa una vez que ha finalizado su formación militar.