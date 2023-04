Durante el verano, los pies están expuestos a las jornadas de playa y piscina, por lo que requieren de un cuidado especial que normalmente no les damos durante el invierno. Para ello, es necesario usar una crema para talones agrietados como la Imperial Feet Fissure Cream , que te permitirá deshacerte de este problema y lucir unos pies simplemente bonitos durante el verano.

Ten en cuenta que en España un 33% de las personas sufren del problema de los talones agrietados, y esto se debe a que no se siguen buenas rutinas de hidratación.

¿Cuáles son las mejores cremas para talones agrietados del mercado?

Encontrar una buena crema para talones agrietados no siempre será fácil, en especial por la gran variedad de opciones que encontramos en el mercado. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que he encontrado para que puedas tener unos pies completamente sanos. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Crema para talones agrietados Imperial Feet Fissure Cream

Crema para talones agrietados Imperial Feet Fissure Cream

Sin duda alguna esta es una de las mejores cremas para talones agrietados que podrás encontrarte en el mercado. Permite curar y proteger tus talones gracias a su fórmula 2 en 1 que te brinda la máxima protección posible. Gracias a su fórmula con óxido de zinc permite reparar los talones fácilmente, y también contiene jalea de petróleo que permite proteger los talones para que no se vuelvan a agrietar.

También cuenta con aceite de hojas de romero y glicerol, siendo una crema que penetra muy bien en las grietas para reparar tus pies fácilmente. Podrás ver resultados en un período de 3 a 7 días, y también es perfecta para la piel diabética. Su fórmula está completamente libre de parabenos, y se puede usar junto con un bálsamo de urea en casos extremos, por lo que debes fijarte muy bien en este aspecto.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "la absorción es muy rápida, tiene una textura que es muy suave y agradable, con un aroma inocuo que te deja la piel muy suave". Por otra parte, destacan que "es una crema que es muy buena, es ideal para las pieles muy gruesas curando por completo las grietas que se generan". Es una crema que ofrece una gran hidratación y que permite conseguir una buena reparación.

Ver precio

2. Crema para talones agrietados SatinNaturel SN-070

Crema para talones agrietados SatinNaturel SN-070

Esta es una crema revitalizante para pies, que tiene una gran calidad y se destaca por ser una crema orgánica. Esta combina manteca de karité, con vitamina E, aloe vera y aceite de marula para conseguir un bálsamo de primera calidad. Permite reparar las durezas y los callos, suavizando por completo los talones secos y agrietados. El componente principal que tiene esta crema es el aloe vera, haciendo que el producto sea muy nutritivo e hidratante.

También cuenta con ácido salicílico que promueve la eliminación de callos, así como extracto de romero y eucalipto para ofrecer un gran cuidado en tu piel. Te permitirá conseguir una piel muy suave, y su fórmula está completamente libre de parabenos, sulfatos o microplásticos. Viene en un frasco de vidrio que permite proteger los ingredientes de la degradación, por lo que mantendrá siempre sus propiedades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una textura de mousse que es perfecta, da un frescor muy agradable y es de muy buena calidad si se compara con otras marcas". También destacan que "es una crema genial para los pies secos, y una vez lavados y secados te la pones con un buen masaje, con un olor que es muy agradable". Esta es una crema que suaviza bastante la piel, y que te deja una gran suavidad.

Ver precio

3. Crema para talones agrietados ISDIN Ureadin Podos

Crema para talones agrietados ISDIN Ureadin Podos

Se trata de una crema para talones agrietados que ofrece una gran hidratación para los pies. Cuenta con una eficacia que te permite notar resultados desde el tercer día de uso, reparando por completo las grietas causadas por la resequedad y eliminando las asperezas. Además, reduce las rugosidades y los engrosamientos moderados, proporcionando una hidratación intensa gracias a su fórmula con urea que permite tener un nivel óptimo de hidratación.

Su textura es fresca, ligera y no grasa, lo que le confiere una rápida absorción facilitando el uso diario de la misma y maximizando su eficacia. Es completamente apta para diabéticos y está probada tanto dermatológica como podológicamente. No es sensibilizante por lo que no te producirá ningún tipo de irritación en la piel de tus pies.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "ha solucionado el problema de una fisura en el talón, es de muy buena calidad y su textura es bastante buena". Además, destacan que "mejora notablemente en tan solo 3 días, y es una crema que es muy buena".

Ver precio

4. Crema para talones agrietados Neutrogena Hidratación intensa Fresh

Crema para talones agrietados Neutrogena Hidratación intensa Fresh

Esta es una crema que permite tratar en profundidad las grietas de los talones, lo que permite aliviarlos de forma inmediata. Repara los talones desde el primer día, reduciendo significativamente el malestar, que se genera por la falta de hidratación o por la presión excesiva sobre las plantas de los pies.

Ofrece una protección contra los radicales libres gracias a que cuenta con vitamina E en su composición. Esta crema se debe aplicar con masajes continuos concentrándose especialmente en las zonas secas, y es una crema que se absorbe rápidamente sin manchar ni dejar una sensación grasa. También cuenta con glicerina que es altamente efectiva para tratar la piel seca, gracias a su capacidad para suavizarla e hidratarla, mejorando en gran medida su aspecto y elasticidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo asegurando que "si es una crema que repara desde el primer día, es bastante buena para las grietas y ayuda mucho con los talones". Por otra parte, destacan que "ayuda mucho con las grietas, cumple a la perfección con su función y no es grasa por lo que se absorbe rápido". Esta es una crema que te ofrece resultados en muy pocos días, por lo que sin duda es totalmente recomendable.

Ver precio

5. Crema para talones agrietados Amazon Basic Care 5400606977686

Crema para talones agrietados Amazon Basic Care 5400606977686

Se trata de una crema que contiene una mezcla de alfa hidroxiácidos, lo que permite que se pueda tener una gran hidratación. Cuenta con ácido cítrico, ácido tartárico, ácido láctico y ácido salicílico, que permite que tus pies se puedan reparar de forma efectiva. Ofrece una hidratación bastante buena y es ideal para el cuidado de la piel de los pies.

Ofrece una hidratación intensiva, y es una crema que contiene aloe vera y manteca de karité, por lo que podrás tener un gran alivio al aplicarla. Está testada dermatológicamente, por lo que podrás conseguir siempre una gran hidratación para tus talones. Sin embargo, este no es un producto apto para personas diabéticas o con problemas circulatorios. Recibirás un total de 3 tubos, por lo que tendrás una muy buena cantidad de producto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "es una buena crema, con una muy buena densidad, se aplica fácilmente, tiene un buen aroma y tarda muy poco en absorberse dejando la piel muy suave". También afirman que "esta es una crema que cumple por completo con su función, permite eliminar callosidades y durezas y vienen tres tubos".

Ver precio

6. Crema para talones agrietados Neusc Pies Stick

Crema para talones agrietados Neusc Pies Stick

Esta es una crema reparadora para los pies secos y para los talones agrietados. Viene en una práctica presentación en stick, y su fórmula está compuesta únicamente por aceites, ceras y mantecas. Dentro de su composición nos encontramos con cacao, karité y lanolina, que están tan concentradas que es sólida.

Al ponerlas en contacto con la piel se fundirá, y después de un suave masaje se absorberá rápidamente, dando una gran sensación de hidratación y alivio inmediato. Es muy efectiva reparando las grietas más resistentes y devolviendo el aspecto natural a los pies más secos. Tiene un diseño que es muy compacto, por lo que es muy fácil de llevar a cualquier parte y así aplicarlo de forma cómoda siempre que lo necesites.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un producto muy bueno para los pies agrietados, y se derrite fácilmente". Además, destacan que "en dos o tres días se ve cómo mejoran los talones, es muy cómodo de usar y es totalmente recomendable".

Ver precio

7. Crema para talones agrietados Derma Feet Emulgel Urea 40%

Crema para talones agrietados Derma Feet Emulgel Urea 40%

Se trata de una crema para talones agrietados que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Está indicada para las zonas engrosadas y con una resequedad extrema o hiperqueratosis. Esta es una crema que está indicada para talones agrietados y consigue una sensación de alivio de una forma muy efectiva y rápida.

Permite conseguir una gran hidratación, flexibilizando la piel y disminuyendo su grosor. Te ayudará a reparar tu piel desde el primer momento y te permitirá proteger tus pies de una forma bastante efectiva. Se recomienda aplicar en la zona afectada por lo menos 1 a 2 veces al día para conseguir un mejor resultado. Se debe evitar el contacto con los ojos o con las mucosas porque podría causar graves problemas en estas zonas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es una crema que es muy buena, deja los pies muy suaves y perfectamente hidratados". Por otra parte, destacan que "notas rápidamente los efectos, dejando los pies geniales y cuesta un poco absorberse, pero al final es magnífica". Es una crema que te dará unos resultados bastante buenos en un período de 2 a 3 días.

Ver precio

8. Crema para talones agrietados O’Keeffe’s for Healthy Feet

Crema para talones agrietados O’Keeffe’s for Healthy Feet

Esta es una crema que cuenta con una fórmula que tiene una alta concentración de ingredientes que permite aliviar los efectos de la deshidratación severa de la piel. Proporciona una hidratación completamente duradera, y que también protegerá a la piel de perder su hidratación y permite mantenerla.

Crea una barrera protectora que sella la piel manteniéndola hidratada y reduciendo en gran medida el nivel de evaporación. Su fórmula no contiene perfume, no es grasa y es completamente hipoalergénica. Esta crema se puede utilizar en pieles diabéticas sin ningún tipo de inconvenientes. Se recomienda la aplicación de esta crema antes de acostarse y después del baño sobre la piel limpia para conseguir unos mayores efectos hidratantes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una crema muy buena, elimina el picor en los talones, se nota una gran diferencia y crea una especie de película que evita la deshidratación y protege del roce con el calzado". Además, destacan que "es una muy buena crema, deja los pies perfectos y suaviza mucho las durezas". Esta es una crema de una muy buena calidad, que te permitirá recuperar efectivamente la salud de tus pies.

Ver precio

9. Crema para talones agrietados Scholl 8030047

Crema para talones agrietados Scholl 8030047

Si estás buscando una crema para talones agrietados barata, no cabe duda de que esta es una de las mejores opciones que podrás considerar. Esta es perfecta para usar en los talones que presentan un aspecto descolorido, fisuras tenues o grietas verticales. Produce un alivio bastante rápido con efectos visibles desde el día 1, y repara la piel en un total de 7 días.

La crema cuenta con urea que ayuda a proteger de las infecciones y mantiene una hidratación más intensa en tus pies. Cuenta con keratina que permite reparar y regenerar la piel del talón. Para unos mejores resultados se recomienda aplicar la crema 2 veces al día sobre la piel limpia y seca para conseguir un efecto realmente único.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "después de probar muchas cremas, esta es un total milagro, es ideal para el verano porque los pies se ponen fatal". Además, afirman que "esta crema hidrata los pies, los deja muy suaves y no deja ningún tipo de sensación pastosa o grasa".

Ver precio

Recomendaciones para comprar una crema para talones agrietados: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar una crema para talones agrietados tendrás que fijarte en algunos aspectos que resultarán importantes. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Reparación e hidratación

Cuando tienes los talones agrietados no bastará únicamente con utilizar una crema que hidrate los talones. También debes asegurarte de que la crema tenga ingredientes que sean eficaces para la reparación de durezas y pieles ásperas.

Lo ideal es escoger cremas que no solo se encarguen de hidratar, sino que creen una barrera protectora en los talones. De esta forma, se evitará que se siga perdiendo la hidratación de los pies y conseguirás siempre una gran versatilidad.

Formato

Existen diferentes formatos que podremos encontrar en las cremas para reparar los talones agrietados. Algunos productos vienen en formato de crema, los cuales son bastante populares, y son muy fáciles de aplicar, pero debes asegurarte de que este tipo de cremas puedan penetrar bien en la piel.

Por otra parte, algunas vienen en una formulación de un gel, lo que permite conseguir siempre una absorción más rápida. Otros tienen un formato de stick que te permitirá conseguir siempre una gran comodidad al momento de utilizarlos.

Productos específicos

Ten en consideración que existen algunos productos que están diseñados para todo el pie, siendo productos que se utilizan en los casos menos graves. Sin embargo, si tienes unas grietas muy profundas o con durezas, siempre tendrás que buscar una crema que sea específica para este tratamiento.

Normalmente las que cuentan con urea en su composición serán la mejor elección en los casos en los que se presente un daño grave en los talones. Por este motivo, siempre será mejor ver los componentes que tienen este tipo de cremas y así escoger la que te ofrezca una mayor hidratación.

¿Qué es una crema para talones agrietados?

Una crema para talones agrietados es básicamente es un producto cosmético que está especialmente formulado para reparar la piel de los talones. Estas cremas normalmente tienen componentes naturales combinados con algunos químicos que permiten la reparación adecuada de la piel.

En todos los casos, este tipo de cremas suelen actuar de forma rápida, penetrando las capas de la piel para ofrecer una buena hidratación. Algunas de estas cremas ofrecen resultados visibles desde la primera aplicación, mientras que otras ofrecerán unos resultados después de 3 días en adelante. Todo dependerá de la formulación específica que tenga la crema que vas a comprar.

¿Para qué sirve una crema para talones agrietados?

El objetivo primordial que tienen este tipo de cremas es curar los talones agrietados, los cuales son bastante comunes durante el verano. Esto se debe a que las altas temperaturas, combinadas con el uso de sandalias, así como las salidas a piscinas o playas hacen que los talones estén más expuestos a la resequedad.

Estas cremas normalmente están especialmente formuladas para la reparación de los talones, aunque también pueden utilizarse en el resto de los pies. En todos los casos, estas cremas no se deben aplicar en otra zona diferente a los pies, porque pueden provocar reacciones no deseadas en los mismos, por lo que una vez que las apliques lo mejor será lavar tus manos.

Ventajas de utilizar una crema para talones agrietados

Existen múltiples ventajas de contar con una crema para talones agrietados, dentro de las que nos encontraremos las siguientes:

Estas cremas penetran de forma efectiva en la piel más gruesa de los talones.

Renuevan y reparan la piel agrietada suavizando los pies.

Eliminarán la sensación de picor que se produce por la resequedad extrema.

Si contienen urea permiten tener una mayor hidratación aliviando el dolor de una forma efectiva.

Son múltiples las ventajas que tienen estas cremas, sin embargo, debes aplicarla correctamente para conseguir el efecto deseado o de lo contrario no lo obtendrás.

¿Cómo preparar tus pies antes de aplicar una crema para talones agrietados?

La higiene y la hidratación serán básicas para que puedas cuidar tus talones durante todo el año, por lo que es imprescindible que elimines la piel muerta de tus pies. Para preparar tus pies y conseguir el mejor resultado de las cremas lo ideal es seguir estos pasos:

Sumerge los pies en agua caliente de 5 a 10 minutos para que la piel se ablande.

Humedece una piedra pómez con agua y jabón, para frotarla suavemente en los talones resecos. También podrás usar una lima para hacer el mismo procedimiento.

Seca tus pies con toques de la toalla únicamente, sin frotarlos porque la piel puede quedar muy sensible.

Aplica la crema hidratante y masajea cuidadosamente hasta que se absorba por completo.

De esta forma, podrás aprovechar al máximo los beneficios que tienen estas cremas y no tendrás que preocuparte en absoluto por los talones resecos. Este procedimiento se debe realizar por lo menos una vez al día, y lo ideal es que la crema se aplique dos veces al día siempre sobre la piel limpia y seca para conseguir una mayor hidratación y reparación de la misma.

¿Cómo evitar los talones agrietados?

Los talones agrietados pueden prevenirse con las cremas hidratantes, pero también debes considerar que la alimentación e higiene serán cruciales. Los baños con agua caliente de larga duración pueden afectar la producción natural de lípidos.

Si vas a la playa o a la piscina, siempre debes ducharte al salir con la finalidad de eliminar los restos de sal o cloro de los talones. Por otra parte, es importante aplicarse un fotoprotector en los pies, porque, aunque parecen no quemarse, la verdad es que esta piel puede ser afectada negativamente por el sol, en especial porque ha estado cubierta durante todo el invierno.

Dentro de los consejos de alimentación, debes asegurarte de beber suficiente agua para mantener una buena hidratación de la piel. Se recomienda un consumo de aproximadamente 2 litros de agua al día, y tomar alimentos con un alto índice de agua.

Por otra parte, no es aconsejable fumar, porque esto también podría afectar tus talones de forma indirecta. Esto se debe a que la nicotina reduce el flujo sanguíneo, por lo que no llegarán la misma cantidad de nutrientes hasta los talones, y esto puede resultar en que tus talones se agrieten con gran facilidad.