Del romántico guiño del Rey a la Reina a la inadecuada actitud de Urtasun en la foto oficial

Sus Majestades los Reyes presidieron la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes en el Palacio Real de El Pardo, un encuentro que se tenía que haber celebrado en noviembre, pero que tuvo que ser aplazado por la DANA. Además en esta cita se ha hecho entrega del prestigioso Premio "Ñ", que reconoce la labor de personalidades en la proyección internacional del español, que ha recaído en el hispanista coreano Park Chul.

Se trata de un evento que nos ha dejado dos momentos muy interesantes. El primero, el guiño que el rey Felipe ha tenido con la reina Letizia, ya que ha escogido una corbata rosa a juego con el color del traje de Hugo Boss de la reina, algo que han hecho en otras ocasiones y que demuestra la excelente sintonía y complicidad existente entre ambos.

El otro detalle lo protagoniza el ministro Urtasun. Ya sabemos que vestir adecuadamente no es lo suyo, pero por favor, al menos a la hora de posar, podría cerrar las piernas ya que entre Ud y el presidente Sánchez, que también posó como si se hubiera bajado de un caballo, la foto no resultaba todo lo elegante y protocolaria que debería.

Don Felipe y Doña Letizia han presidido un acto en Caravaca de la Cruz, en Murcia, que celebra su Jubileo in Perpetuum desde el 9 de enero de 1998, cuando San Juan Pablo II le concedió la celebración de un Año Jubilar cada siete años de forma perpetua.

Allí han sido recibidos por el alcalde de Caravaca quien les ha entregado las llaves de la ciudad. Desde allí se han trasladado a la Basílica de la Vera Cruz, donde se ha celebrado un acto religioso presidido por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. En dicha basílica es donde se venera el Lignum Crucis, una reliquia de la cruz de Cristo que según cuenta la tradición apareció el 3 de mayo de 1232. No es la primera vez que visitan la localidad puesto que ya lo hicieron en 2017.

Este fin de semana se celebran los Premios Goya. Se ha comentado por qué los Reyes no acuden nunca a estos premios y en cambio, los príncipes de Gales sí acuden a los BAFTA

Hay que recordar que solo ha habido presencia real en dos ocasiones. La primera en 1987 con motivo de la primera edición cuando asistieron al Teatro Lope de Vega en Madrid. Y la segunda, cuando en 2000 el por entonces Príncipe de Asturias acudió y se le sorprendió cantándole "cumpleaños feliz" ya que ese día cumplía 32 años.

Sobre el por qué no acuden, los motivos son varios, sobre todo para no quitar el protagonismo a los actores y que la reina no se convierta en la reina de la alfombra roja. Además la Casa Real no tiene nada que ver con la Academia de Cine mientras que los Príncipes de Gales sí acuden a los BAFTA la corona británica si está vinculada.