El cambio de look de Kate Middleton revoluciona a los británicos

Los príncipes de Gales reaparecieron este jueves en un acto celebrado en los jardines del Museo de Historia Natural en Londres tras su descanso estival que incluyó un viaje a las islas griegas para disfrutar de las aguas del Mediterráneo a bordo de un yate. En la primera cita de su agenda de cara al nuevo curso, todas las miradas estuvieron puestas en Kate Middleton, que presumió de un cambio de look que ha generado un enorme revuelo en el Reino Unido.

La mujer del príncipe Guillermo lució una larga y frondosa melena rubia peinada con ondas que según la prensa británica se ha aclarado después de pasar el verano bajo el sol. Si bien es cierto que el pasado mes de julio se podía apreciar que Kate se hizo unas sutiles mechas para decolorar el castaño, la exposición solar ha hecho que su cabello se vea más rubio dorado.

La princesa de Gales, en la final masculina de Wimbledon 2025

"Kate Middleton deslumbra al regresar a sus funciones con el cabello rubio después de las vacaciones", titula Daily Mail este jueves, mientras que el pasado 26 de agosto el tabloide británico ya se había fijado en su look: "Cómo el verano que Kate Middleton pasó bajo el sol en un yate transformó su look". La revista Tatler se emociona: ¡"Kate Middleton es rubia! (Más o menos), mientras que The Telegraph prevé que el color de la princesa de Gales será tendencia en el Reino Unido: "La Princesa ha revelado su nuevo color de cabello post-verano y podemos esperar que el resto del mundo siga su ejemplo".

El nuevo look de Kate, como no podía ser de otra manera para los británicos, ya es tema de conversación y hay quien ya se aventura a decir que se trata de una peluca, desatando así una nueva ola de especulaciones como la que sacudió el mundo en 2024, antes de conocerse que sufrió cáncer y tuvo que someterse a quimioterapia.