Felipe VI viaja hasta Úbeda para disfrutar de un plan con amigos

Felipe VI ha viajado hasta Úbeda, Jaén, para compartir el tradicional almuerzo anual con sus compañeros de su promoción militar de la Armada, y que ha tenido lugar en el Hotel Ciudad de Úbeda. Una tradición que suele repetirse anualmente durante el mes de septiembre, al que viaja siempre en solitario, y que ha llevado al monarca a desplazarse a Combarro en 2024 o Burgos en 2022 para disfrutar de esta jornada con sus compañeros.

La visita del monarca no pasó inadvertida ya que coincidió en la misma ciudad donde se celebraba la boda de Cristina Ponce, hija de la marquesa de la Rambla, con Pablo Urueta, lo que ocasionó que tanto invitados como vecinos pensasen que Don Felipe acudía al enlace sin Doña Letizia. Un evento que, además, coincidió con el concierto de despedida de Joaquín Sabina en su ciudad natal, donde congregó a más de diez mil personas.

Muy cercano y cordial, Felipe VI no dudó en fotografiarse con el personal del hotel e incluso no dudo en posar junto a algunos de los invitados del enlace que se acercaron a él y le pidieron una foto. Para esta ocasión, Don Felipe vistió un atuendo muy relajado con una camisa blanca de rayas azules, pantalón vaquero y zapatos marrones.

Esta visita a Úbeda se produce antes del cumpleaños de la Reina Letizia, que este lunes 15 de septiembre cumple 53 años, y de su primera visita de este 2025 en la que los Reyes viajaran a Egipto, a invitación del presidente del país, Abdelfatah al Sisi, con paradas previstas en El Cairo y en Luxor.