La reina Letizia rinde homenaje a Armani en su encuentro con los reyes de Bélgica

Don Felipe y Doña Letizia han viajado hasta Bélgica con motivo de la inauguración de Europalia, el festival internacional de arte y cultura que se celebra cada dos años en Bruselas, donde un país invitado muestra su patrimonio, arte contemporáneo y cultura en diversas disciplinas. En la edición de 2025, el invitado es España, donde se presentará un extenso programa que incluye exposiciones, música, teatro y cine, con Goya como figura principal, para explorar la relación entre el arte clásico y el contemporáneo español.

Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica han sido los encargados de darles la bienvenida oficial en el Palacio Real de Bruselas. Una ocasión en que la reina de los belgas ha optado por el color rojo y pendientes de perlas, mientras que la reina Letizia ha lucido un vestido de Giorgio Armani que estrenó durante el acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, celebrado en la sede de Cancer Research UK de Londres el 22 de septiembre de 2023. Un vestido que pertenece a la colección prefall 2019 de Giorgio Armani, de largo midi, en un elegante estampado floral en tonos rojos, rosas y verdes confeccionado en seda azul marino. Tiene cuello alto, mangas largas y falda plisada que aporta movimiento.

Lo ha combinado con unos zapatos destalonados tipo slingbacks en color burdeos de Magrit con un tacón sensato, que ha combinado con una cartera de mano burdeos de ante, también de Magrit. En cuanto a las joyas, ha optado por unos pendientes largos de bisutería de la firma española Dime Que Me Quieres con piedras de colores engastadas en plata bañada en oro. Tampoco ha faltado el tradicional anillo de Coreterno.

Antes de inaugurar el festival Europalia España 2025, los Reyes mantendrán un almuerzo privado con los Reyes de Bélgica. A las 15:00 los cuatro Reyes se desplazarán al Palacio de Bellas Artes (Museo Bozar) para visitar la exposición "Luz y Sombra. Goya y el Realismo español", y asistir al acto inaugural.