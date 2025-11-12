Controvertida ofrenda floral de los Reyes en Tiananmen promovida por Moncloa

La plaza de Tiananmen ha sido el escenario de la bienvenida que el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan han ofrecido a Don Felipe y Doña Letizia, donde se interpretaron los himnos y se pasó revista a las tropas.

Una plaza en cuyos alrededores se encuentra el Gran Palacio del Pueblo, sede del Parlamento, y el Museo Nacional de Historia y que fue escenario, el 4 de junio de 1989, de uno de los capítulos más oscuros y represivos del régimen y que el gobierno chino pretende ocultar: las protestas en favor de la democracia que terminaron con violencia por parte del ejército. Un capítulo que ha sido borrado del relato oficial del régimen y del que ni siquiera se conoce el número de víctimas mortales que podría llegar a varios miles.

La primera visita de Estado de los Reyes a China, que tiene una alta carga política y que implica el recelo de los socios tradicionales de nuestro país, como la Unión Europea y Estados Unidos. Y ha sido hoy cuando ha llegado el momento más controvertido en la visita de los Reyes que el Gobierno de Sánchez y el Ministerio de Asuntos Exteriores han organizado con las autoridades chinas. Tal y como establece la Constitución, "el Gobierno dirige la política interior y exterior", algo a lo que el Gobierno se aferra como clavo ardiendo, y que permite que se sucedan situaciones comprometidas y protocolariamente difíciles para los Reyes, introduciendo discursos de marcado carácter político o incluso cambiando el protocolo en los actos para que en vez de los Reyes, concluya el acto un ministro, algo inaudito.

En el centro de la plaza de Tiananmen se encuentra el Monumento a los Héroes del Pueblo, un obelisco que ensalza a los "mártires revolucionarios que dieron su vida por la causa revolucionaria a quienes desea gloria eterna". Es habitual que los mandatarios extranjeros inicien en esta plaza el viaje de Estado. Lo que ya no es tan común, es que se inicie con una ofrenda floral posterior, que muchos jefes de Estado han rechazado. Por ejemplo, en los anteriores viajes de Estado de Juan Carlos I y la Reina Sofía en 1995 y 2007, evitaron dicha ofrenda floral, al igual que Barack Obama en 2009 o la reina Isabel II de Inglaterra; no así Francia, Italia, Portugal y Alemania que sí aceptaron depositar una corona, en un gesto que el régimen utiliza, posteriormente, como propaganda. Para muchas delegaciones, este gesto supone un peaje a pagar frente al dilema moral que supone este acto. Por tanto, por primera vez en la historia, un jefe de Estado español rinde homenaje con ofrenda floral en esa plaza, con lo que ello implica.

Antes de realizar la controvertida ofrenda, Xi Jinping y Felipe VI se han reunido en el Gran Palacio del Pueblo, donde han firmado diez acuerdos entre España y China que abarcan desde la cooperación científica o educativa hasta la promoción cultural, la cooperación económica y la seguridad alimentaria. Durante su intervención, Felipe VI ha pedido construir una "relación sólida de confianza mutua bajo los principios de respeto y prosperidad compartida". Asimismo, ha recordado la primera visita que realizaron Don Juan Carlos y Doña Sofía en 1978, 1995 y 2007.