El misterioso vestido verde que la reina Letizia ha recuperado para la cena privada con Xi Jinping

Don Felipe y Doña Letizia han finalizado el primer día de su visita de Estado a China con una cena privada ofrecida en Pekín, con el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, en el complejo gubernamental de Zhongnanhai.

Si esta mañana la Reina optaba por no estrenar y repetir un vestido midi de color fucsia de tweed que estrenó en la audiencia a los premiados de la edición de 2024 de los Premios Princesa de Asturias, para esta cena ha continuado con esa misma línea y ha recuperado un vestido verde salvia, que lució en el concierto previo de los Premios Princesa de Asturias de 2021. Un vestido de largo midi y de manga capa acampanada, del que destaca un detalle de plumas de marabú en un lateral de la falda que aporta movimiento.

Ha combinado el look con unos salones destalonados en color dorado de Magrit, pendientes de aro de Singularu, y donde no faltó su anillo de Coreterno.

La Reina Letizia cuando estrenó el vestido verde en 2021

A día de hoy, el diseñador del vestido fucsia de tweed y el verde de plumas sigue siendo un misterio, si bien se comenta que podría ser de alguna de sus modistas de Zarzuela.

Este miércoles 12 de noviembre, continuará la agenda de los Reyes con una ceremonia de bienvenida oficial, y un encuentro bilateral entre ambos mandatarios. La Reina, por su parte, tendrá agenda paralela con Peng Liyuan, donde visitarán un centro para personas con discapacidad. La jornada concluirá con una cena de gala en el Palacio del Pueblo y un concierto organizado por el Teatro Real.