La insólita imagen de Felipe VI en un teatro de la Gran Vía: "Que conste que el Rey mugió"

Estas Navidades, Felipe VI y doña Letizia acudieron por sorpresa junto a sus hijas al Teatro Rialto de Madrid para disfrutar del musical 'Rent', una de las producciones más aclamadas de la temporada. La visita no fue institucional ni anunciada previamente: la Familia Real compró sus entradas y asistió como unos espectadores más, algo que sorprendió gratamente a actores y público.

Según ha explicado el director musical del espectáculo, César Belda, la visita "fue una sorpresa total". Ninguno de los miembros del equipo lo sabía, pero tras la función, los Reyes y sus hijas subieron al escenario para felicitar al elenco. "Muy majos, como siempre son ellos", revela, destacando que se interesaron por los músicos y los actores y se fotografiaron con todos. Añade que "es una satisfacción ver que la Casa Real, y especialmente la Reina, apuesta por la cultura y apoya los espectáculos".

Además, ha confesado que el Rey es fan del musical desde hace años: "Lo vio en Nueva York en 1996, cuando estudiaba en Washington, y desde entonces lo sigue. Se notaba, porque tanto él como sus hijas cantaban las letras desde el patio de butacas".

El actor Tiago Barbosa, protagonista de la obra, expresa su emoción por la inesperada visita: "Ha sido una visita real, muy importante, estamos súper agradecidos porque fue algo súper bonito", y añade entre risas que la Familia Real fue "muy amable, con mucho cariño, mucho amor, disfrutando de la obra como niños". Por su parte, la actriz Ailen Maciel destaca la naturalidad del encuentro: "Muy bien, muy bien. Nos felicitaron, nada más".

Su compañera Begoña Álvarez revela además un momento divertido vivido durante la función: "Se lo pasaron pipa, además, que conste que el Rey mugió, gracias a mi compañera", bromea la actriz, que explica con sentido del humor "pues muuu, como todo el mundo". Subraya la naturalidad con la que la Familia Real asistió al teatro: "No era algo protocolario. Compraron su entrada, llegaron y entraron como familia". Por otro lado, de la reina Letizia dice sentirse especialmente cercana: "Ella es asturiana, yo también. Estamos en casa."

Mientras tanto, otro de los actores, Pascual Laborda, prefiere no hacer declaraciones: "Lo siento, no damos declaraciones porque nos lo han dicho", comenta entre risas junto a su compañero Andoni García.