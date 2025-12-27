La Familia Real en 2025: 455 actos institucionales, 25 viajes oficiales y más de 2.000 personas en audiencias

Termina el año 2025 para la Familia Real y ha llegado el momento de hacer un balance de las actividades realizadas durante este año, en el que ha realizado un total de 455 actos institucionales, ha recibido más de 2.000 personas en 240 audiencias y ha visitado 19 países en 25 viajes oficiales.

De los 455 actos institucionales protagonizados por la Familia Real, 104 se desarrollaron en el extranjero, durante los 25 viajes oficiales realizados a 19 países: Alemania, Austria, Bélgica, Cabo Verde, Vaticano, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Egipto, República Dominicana, China, Rumania, Suiza y Uruguay.

El 75% de la actividad de los Reyes ha estado relacionada con las instituciones (20%), las relaciones internacionales (20%), la cultura (13%), la solidaridad (12%) y la defensa (11%).

En cuanto a las audiencias, han sido un total de 240 donde han recibido a más de 2.000 personas, aunque solo 146 encuentros tuvieron cobertura por parte de los medios de comunicación.

¿Cuáles han sido los momentos más importantes del año?

En 2025 se ha cumplido el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía en España, aunque se vio empañado por la publicación del libro ‘Reconciliación’ de Juan Carlos I. También ha sido el año en el que el rey le otorgó a su madre, la reina Sofía, la insigne Orden del Toisón de Oro, una de las condecoraciones más importantes de España.

Un año en el que los Reyes siguieron pendientes de la Comunidad Valenciana y estuvieron al lado de quien lo necesitaba, como los afectados por los incendios que asolaron España en verano.

En 2025 también han sido protagonistas la infanta Sofía, que cumplió su mayoría de edad y ha iniciado sus estudios en el extranjero, así como la princesa Leonor, que se embarcó en el Juan Sebastián de Elcano y ha protagonizado hace unos días su primer vuelo en solitario desde la Academia de San Javier.

2025 fue el año en el que España volvió a recibir visitas de Estado de Omán y Alemania después de más de 600 días, toda una anomalía. También el año en el que pudimos ver los retratos de Don Felipe y Doña Letizia realizados por Annie Leibovitz; el primer doctorado honoris causa concedido a Felipe VI por una universidad española; las visitas a El Vaticano para asistir al funeral del papa Francisco y a la misa de inicio del Pontificado del papa León XIV; la entrega de los premios Princesa de Girona y Princesa de Asturias, así como el debut de la princesa Leonor como Princesa de Viana; y el debut de la infanta Sofía en el besamanos del palacio de Marivent y la recepción con motivo de la Fiesta Nacional en el Palacio Real.