Los 25 momentos más importantes de la Familia Real española en 2025
2025 ha sido un año lleno de acontecimientos para la Familia Real española: desde el embarque de la Princesa Leonor en el Juan Sebastián Elcano, a la mayoría de edad de la infanta Sofía, a la entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía. Estos han sido los 25 momentos más destacados de 2025.
Don Felipe y Doña Letizia acudieron al campo de concentración de Auschwitz, con motivo del 80º aniversario de su liberación, donde realizaron una ofrenda.
El 11 de enero, los Reyes, abrazados, despedían emocionados al Juan Sebastián Elcano poniendo rumbo a América con la Princesa de Asturias a bordo.
La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y sus compañeros, se despiden de sus familias al inicio de la navegación del Juan Sebastián Elcano para iniciar su XCVII crucero de instrucción.
El 27 de febrero Don Felipe fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares.
El 6 de marzo los Reyes acudieron al concierto por las Víctimas del Terrorismo, donde la reina Letizia quiso hacer un homenaje a los damnificados por la dana y llevó un vestido procedente de una boutique de Paiporta, que llegó a Zarzuela lleno de barro.
El 22 de abril, durante una escala en Perú, la princesa Leonor conversó con la familia de Mario Vargas Llosa a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano.
El 26 de abril los Reyes acudieron a la Basílica de San Pedro para rendir tributo al papa Francisco ante su féretro, minutos antes de ocupar sus lugares en la plaza para asistir al funeral por el pontífice.
El 3 de mayo, la reina Letizia acudió hasta Panamá para recibir a la princesa Leonor
El 18 de mayo, los Reyes viajaron a la Ciudad del Vaticano para asistir en la Plaza de San Pedro a la Misa de inicio del Pontificado de Su Santidad el Papa León XIV, y que reunió a delegaciones de más de ciento cincuenta países.
El 30 de mayo, Don Felipe y Doña Letizia visitaron el Real Monasterio de Guadalupe que tiene el título de "Reina de las Españas"
La infanta Sofía se graduó en el UWC Atlantic College de Gales. En esta jornada tan importante estuvo acompañada de Don Felipe y Doña Letizia.
El 16 de julio, día de la patrona de la Armada,Felipe VI impuso a la princesa Leonor la Gran Cruz al Mérito Naval. Un acto que terminó con un abrazo ante el aplauso de la reina Letizia y la infanta Sofía.
El 4 de agosto tuvo lugar la recepción a la sociedad civil balear. Una recepción donde los Reyes estuvieron acompañados de la reina Sofía, y de la pricnesa Leonor y la infanta Sofía, en la que fue su primra recepción en Marivent. Esta imagen familiar no se veía desde octubre de 2024, con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.
el 21 de agosto, los Reyes Felipe VI y Letizia, visitaron el Monasterio de Montserrat acompañados por el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y por el abad de Montserrat, el padre Manel Gasch i Hurios.
El 27 de agosto, los Reyes se desplazaron hasta el Mirador de Orellán (Las Médulas, León), otra de las zonas más afectadas por los incendios forestales en Castilla y León, para conocer de primera mano las tareas desarrolladas para la extinción del fuego y para apoyar a la población afectada.
La princesa Leonor de Borbón con el uniforme del Ejército del Aire a su llegada a la Academia General del Aire (AGA) el pasado 1 de septiembre.
El viernes 19 de septiembre, Don Felipe VI y Doña Letizia concluyeron su viaje de Estado a Egipto con una visita al Valle de los Reyes de Luxor.
Don Felipe y Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid.
Premios Princesa de Asturias 2025
Los Reyes asistieron al funeral laico por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 donde realizaron una ofrenda floral.
Los Reyes recibieron en noviembre la visita de Estado del Sultán de Omán y con ello volvieron las cenas de gala al Palacio Real. Para la ocasión, la reina volvió a lucir la tiara de la reina María Cristina.
El 11 de noviembre los Reyes realizaron su primera visita de Estado a China, donde realizaron varios actos, entre ellos una polemica ofrenda floral en la Plaza de Tiananmen.
Los Reyes recibieron con una cena de gala en el Palacio Real al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y su esposa Elke, con motivo de su visita de Estado a España.
El 21 de noviembre, el Rey emocionó a Doña Sofía con la concesión del Toisón de Oro por "una vida de servicio ejemplar y lealtad". Un acto englobado dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario del regreso de la monarquía y la proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España. La reina Sofía estuvo acompañada de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
La Princesa de Asturias en la Academia General del Aire de San Javier, ha protagonizado su primer vuelo en solitario.