Felipe VI refuerza en Roma el vínculo histórico de la Corona española con la Santa Sede

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Los Reyes accedieron a la basílica, donde ocuparon su lugar de honor, dando comienzo la ceremonia con el saludo litúrgico, la oración y la lectura de un pasaje de la Biblia. Después, el arcipreste de la basílica dirigió unas palabras, tras las cuales invitó a Su Majestad el Rey a intervenir.