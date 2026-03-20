Felipe VI refuerza en Roma el vínculo histórico de la Corona española con la Santa Sede
Tras la audiencia privada con el papa León XIV en El Vaticano, que ha durado unos 50 minutos y donde han abordado, la próxima visita del Santo Padre a España, los Reyes se han desplazado hasta la basílica de Santa María la Mayor, donde Felipe VI ha tomado posesión como Protocanónigo Honorario.
Los Reyes han sido recibidos por el Santo Padre en una audiencia que ha tenido lugar en la biblioteca privada del Palacio Apostólico
Los Reyes dirigiéndose en compañía de la Guardia Suiza y los gentilhombres a ñas estancias del Palacio Apostólico donde han sido recibidos por León XIV
Don Felipe y Doña Letizia durante su audiencia privada con el Santo Padre. Una reunión que se ha celebrado sin la presencia de asesores o del resto de la delegación y así poder abordar todas las cuestiones de forma confidencial.
Don Felipe saludando a León XIV
La Reina Letizia saludando a León XIV haciendo uso del "privilegio de blanco" por tercera vez ante el Santo Padre
Los Reyes durante el tradicional intercambio de regalos que han obsequiado a León XIV: un facsímil del Libro de Horas de Felipe II, y una manta de butaca artesanal de lana merina y seda natural
Los Reyes y el Santo Padre con la delegación española presente en la audiencia, entre ellos el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y por la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa.
Posteriormente, Don Felipe y Doña Letizia se reunieron con el secretario de Estado Pietro Parolín.
En la reunión con el cardenal Parolín, con el resto de la delegación, se han tratado varios aspectos intitucionales, entre ellos, la visita del Santo Padre del próximo mes de junio.
Después de la audiencia se han trasladado hasta la basílica de Santa María la Mayor, donde fueron recibidos por monseñor José Jaime Brosel, canónigo español del Cabildo Liberiano, tal y cómo exigen los estatutos.
Don Felipe y Doña Letizia han sido recibidos por el arcipreste de la basílica Papal de Santa María la Mayor, cardenal Rolandas Makrickas
Los Reyes contemplando la estatua de Felipe IV, diseñada por Bernini situado en el pórtico del templo.
Los Reyes accedieron a la basílica, donde ocuparon su lugar de honor, dando comienzo la ceremonia con el saludo litúrgico, la oración y la lectura de un pasaje de la Biblia. Después, el arcipreste de la basílica dirigió unas palabras, tras las cuales invitó a Su Majestad el Rey a intervenir.
En su discurso, el Rey ha destacado: "La dignidad de Protocanónigo Honorario, que hoy asumo, es un compromiso de los reyes de España hacia esta basílica y su cabildo; un compromiso de lealtad y custodia".
Una vez leído un extracto de la Bula Hispaniarum Fidelitas, el cardenal arcipreste invitó al Rey a ocupar su lugar entre los canónigos del Capítulo Liberiano. La ceremonia concluyó con el rezo del Padre Nuestro y la bendición.
Los Reyes, acompañados por el cardenal arcipreste posando en la Capilla Paulina, donde visitaron la imagen de la Virgen de la Salud o Salus Populi Romani, patrona de Roma
Los Reyes posando con el Cabildo Liberiano de la basílica de Santa María la Mayor de la que forma parte Felipe VI
Los Reyes ante la tumba del papa Francisco. En su discurso, el Rey señaló que "su pontificado ha sido un faro ético para la humanidad; una referencia para creyentes y no creyentes, por su cercanía, sabiduría y compasión, en particular hacia los más necesitados".