Los señalados en los archivos de Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés y Sarah Ferguson

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos de Inglaterra, y que fue despojado de todos sus privilegios tras aparecer salpicado en la trama del millonario estadounidense Jeffrey Epsteirn, ha sido hace unas horas detenido por la policía británica bajo sospecha de mala conducta en cargo público, así como por sus turbias relaciones con el pederasta, según informa la BBC. Su ex mujer Sarah Ferguson también aparece en los docuementos.