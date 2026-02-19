Los señalados en los archivos de Jeffrey Epstein
Algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo que aparecen en las listas: desde políticos y artistas hasta músicos y empresarios.
El expríncipe Andrés y Sarah Ferguson
Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos de Inglaterra, y que fue despojado de todos sus privilegios tras aparecer salpicado en la trama del millonario estadounidense Jeffrey Epsteirn, ha sido hace unas horas detenido por la policía británica bajo sospecha de mala conducta en cargo público, así como por sus turbias relaciones con el pederasta, según informa la BBC. Su ex mujer Sarah Ferguson también aparece en los docuementos.
Mette-Marit
En los documentos el nombre de la princesa Mette-Marit figura en más de mil ocasiones. Unos archivos que contienen desde correos electrónicos hasta registros de contacto, citas médicas y planes de viaje, entre los que se incluye una invitación para una estancia en su propiedad de Palm Beach, en Florida.
Donald Trump
Su nombre aparece en testimonios donde se relatan encuentros sociales, pero no se le vincula con actividades ilegales en los documentos desclasificados.
Bill Clinton
El Expresidente de EE. UU aparece mencionado bajo las iniciales "WJC". Los documentos mencionan que Epstein lo consideraba un "amigo", aunque no hay pruebas de ilegalidad en estos archivos.
Michael Jackson
Se menciona su presencia en la mansión de Epstein en Florida, pero según los testimonios, se negó a recibir masajes.
David Copperfield
El ilusionista aparece mencionado en testimonios sobre cenas en la casa de Epstein.
Mick Jagger
Ha aparecido en fotografías o correos electrónicos que forman parte del material desclasificado por el Departamento de Justicia.
Jay-Z
Ha aparecido en fotografías o correos electrónicos que forman parte del material desclasificado por el Departamento de Justicia.
Naomi Campbell
Su nombre figura en los registros de vuelo, en los manifiestos del avión de Epstein.
Woody Allen
Mencionado como un invitado habitual en la mansión de Nueva York años después de la primera condena de Epstein.
Stephen Hawking
Aparece mencionado en relación con una visita a la isla de Epstein para una conferencia científica.
Bill Gates
Se mencionan correos y reuniones relacionadas con proyectos filantrópicos. Gates se reunió en varias ocasiones con Epstein entre 2011 y 2014, años después de que este último hubiera sido condenado en 2008 por delitos sexuales relacionados con menores. Según explicó Gates, los encuentros tenían como objetivo discutir posibles “iniciativas filantrópicas”, aunque posteriormente reconoció que fue un “error” reunirse con él.
Bill Gates y Melinda French Gates
Melinda French Gates afirmó que conoció a Epstein en una ocasión y que le causó una muy mala impresión. No existen cargos penales contra Bill Gates relacionados con los crímenes de Epstein.
Elon Musk
Los archivos más recientes (2026) revelan intercambios de correos electrónicos con Jes Staley (ejecutivo vinculado a Epstein) sobre el empresario. Aunque Musk ha negado cualquier relación cercana.
Sergey Brin
El cofundador de Google es mencionado en relación con visitas a la isla y correspondencia con Ghislaine Maxwell.
Kevin Spacey
Aparece en registros de vuelo y en fotos junto a Bill Clinton en viajes donde Epstein estaba presente.
Ehud Bara
Ex primer ministro de Israel, mencionado por sus vínculos con Epstein.
Richard Branson
El fundador de Virgin Group, Richard Branson aparece cientos de veces en los archivos.
Noam Chomsky
El famoso intelectual y lingüista aparece mencionado como alguien que mantuvo "contacto regular" y amistad con Epstein por temas académicos.
Steve Bannon
Los archivos también contienen miles de mensajes entre Steve Bannon, productor audiovisual y exconsejero de Trump y Epstein.
Al Gore
Al Gore, ex vicepresidente de EE. UU, aparece mencionado en documentos judiciales vinculados a Jeffrey Epstein porque su nombre figuraba en agendas o listados de contactos, lo que indica que pudo coincidir en eventos o tener algún tipo de contacto indirecto.