De la complicidad entre el Rey y Leonor, al look sobrio de la reina Letizia: las anécdotas de la Pascua Militar

Los Reyes de España han inaugurado su actividad institucional de 2026 tras el parón navideño, con la celebración solemne de la Pascua Militar este 6 de enero, con la presencia de la princesa Leonor y la ausencia de la infanta Sofía, que no figuraba en la agenda oficial.

Este año se ha roto una tradición y es la de los pitos y gritos contra el presidente del gobierno, que por primera vez se ha ausentado de este acto por estar presente en Francia en una reunión.

Lo que ya se está convirtiendo en una tradición desde que la princesa Leonor acude a la ceremonia de la Pascua Militar, es la interacción constante entre Felipe VI y la princesa Leonor. Padre e hija han mantenido conversaciones en diferentes momentos, que han incluido gestos de cercanía, como acariciarle el brazo de forma cariñosa. Casualmente, ha sido la primera vez que el Rey y la Princesa de Asturias coinciden por primera vez con el mismo uniforme, el del Ejército del Aire y del Espacio.

No han faltado tampoco los momentos de confidencias y miradas cariñosas entre madre e hija, algo que es muy habitual en los actos que comparten juntas.

La reina Letizia apuesta por un sobrio conjunto en blanco y negro

Tal y como dicta el protocolo para un acto de gala de estas características, Doña Letizia ha lucido un look bicolor muy parecido al que llevó en 2021, compuesto por una falda de crepe en color negro, larga y con abertura trasera de la firma Boüret que estrenó hace dos años y que ha combinado con una blusa blanca de estilo oversize y manga larga plisada acampanada. Un look que puede resultar anodino ya que la reina suele apostar por la sobriedad en este acto, en el que únicamente, en los 21 años que lleva asistiendo, únicamente ha utilizado cinco colores: blanco, negro, rojo, verde y azul.

A su llegada, y debido a las bajas temperaturas en Madrid, llevaba una capa negra de punto con cuello de pelo de Carolina Herrera que ya ha lucido en otras ocasiones. En cuanto al resto de complementos, llevó zapatos de tacón sensato de Magrit y bolso negro de Carolina Herrera. No ha faltado su sempiterno anillo de Coreterno y unos pendientes tipo earcuff, con tres aros asimétricos unidos por la parte superior, y pequeños brillantes incrustados, que ha estrenado.

Las palabras del Rey a la princesa Leonor

El Rey le ha dedicado unas palabras a su hija, la princesa Leonor: "Me consta, Leonor, que tus vivencias de estos últimos años te están ayudando a comprender y a asumir, en toda su plenitud, el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar; la que han elegido todos los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, ganándose el afecto y el respeto de la sociedad a la que se deben y sirven".

Roberto Brasero, "el hombre del Tiempo de Antena 3" y la duquesa de Ulloa, condecorados

Dentro de los civiles condecorados con motivo de la Pascua Militar, se encuentra Roberto Brasero Hidalgo, el presentador de El Tiempo en Antena 3, que ha recibido la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. Brasero es colaborador habitual, desde hace años, con el Ejército del Aire, donde ha realizado reportajes en sus bases e incluso le ha convertido en miembro de honor. También ha sido distinguida con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, duquesa de Arcos, Decana de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, la entidad a la que corresponde la representación y gobierno de la nobleza titulada de nuestro país.