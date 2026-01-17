Menú
Casas Reales

La Familia Real da su último adiós a la princesa Irene de Grecia en Madrid

Han sido numerosas las personas que han querido dar su adiós a la princesa Irene de Grecia, entre familiares y amigos, en un responso que ha tenido lugar en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid

La Reina Sofía a su llegada a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid del brazo de la princesa de Asturias

Don Felipe y Doña Letizia junto a la reina Sofía, la princes Leonor y la infanta Sofía durante el responso a la princesa Irene de Grecia

En el interior del templo, junto al féretro estaban la infanta Elena, la infanta Cristina, Alexia de Grecia y Carlos Morales

Don Felipe y Doña Letizia a su llegada a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid

Irene Urdangarin y Victoria Federica de Marichalar a su llegada a la la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid

La infanta Cristina a su llegada a la misa responso por su tía, la princesa Irene de Grecia

Alexia de Grecia a su llegada acompañada de su marido Carlos Morales

La Infanta Margarita y su marido, Carlos Zurita, duques de Soria

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa Urquijo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Cristina de Borbón-Dos Sicilias y su marido, Pedro López-Quesada

Jaime de Marichalar también ha querido dar su adiós a la princesa Irene

Konstantin y Kyril de Bulgaria en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid

Victoria de Borbón-Dos Sicilias con su marido, Markos Nomikos

El actor Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, grandes amigos de las infantas Elena y Cristina.

