La Familia Real da su último adiós a la princesa Irene de Grecia en Madrid
Han sido numerosas las personas que han querido dar su adiós a la princesa Irene de Grecia, entre familiares y amigos, en un responso que ha tenido lugar en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid
La Reina Sofía a su llegada a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid del brazo de la princesa de Asturias
Don Felipe y Doña Letizia junto a la reina Sofía, la princes Leonor y la infanta Sofía durante el responso a la princesa Irene de Grecia
En el interior del templo, junto al féretro estaban la infanta Elena, la infanta Cristina, Alexia de Grecia y Carlos Morales
Don Felipe y Doña Letizia a su llegada a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid
Irene Urdangarin y Victoria Federica de Marichalar a su llegada a la la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid
La infanta Cristina a su llegada a la misa responso por su tía, la princesa Irene de Grecia
Alexia de Grecia a su llegada acompañada de su marido Carlos Morales
La Infanta Margarita y su marido, Carlos Zurita, duques de Soria
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa Urquijo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Cristina de Borbón-Dos Sicilias y su marido, Pedro López-Quesada
Jaime de Marichalar también ha querido dar su adiós a la princesa Irene
Konstantin y Kyril de Bulgaria en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid
Victoria de Borbón-Dos Sicilias con su marido, Markos Nomikos
El actor Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, grandes amigos de las infantas Elena y Cristina.