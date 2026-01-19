La Familia Real despide a Irene de Grecia en Atenas conmocionada por la tragedia de Adamuz
El funeral privado por Irene de Grecia se ha celebrado en la catedral Metropolitana de Atenas, tras su fallecimiento el jueves fallecida el pasado jueves 15 de enero en Madrid a los 83 años. Una jornada triste marcada por el trágico accdiente de Adamuz por la que los Reyes regresaran a España de forma inmediata.
Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía a las puertas de la catedral Metropolitana de Atenas, donde ha tenido lugar el funeral por el descanso eterno de la princesa Irene.
La princesa Leonor y la infanta Sofía, vestidas de luto riguroso. Ha sido la primera visita oficial a la tierra natal de su abuela paterna.
La Reina Sofía, a su llegada a la catedral con sus hijas, las infantas Elena y Cristina y sus nietos Irene y Miguel Urdangarín.
La reina Sofía no ha podido evitar las lágrimas en el funeral de su hermana en la catedral metropolitana de Atenas
El rey Felipe VI, la reina Letizia, la reina Sofía, la princesa Leonor, la infanta Sofía, la infanta Elena y la infanta Cristina durante el funeral por la princesa Irene de Grecia.
Pablo Urdangarin y Victoria Federica de Marichalar a su llegada a la catedral Metropolitana de Atenas
El féretro de la princesa ha sido trasladado de la capilla de San Eleftherios a la catedral, acompañado de los príncipes Pablo, Nicolás y Felipe de Grecia. El príncipe Pablo ha sido el encargado de recibir a todos los asistentes a la entrada de la catedral.
Felipe VI y la princesa Leonor han estado muy cariñosos con la reina Sofía. Ambos han lucido en la solapa, la Insigne Orden del Toison de Oro.
Irene Urdangarin y Victoria Federica, muy afectadas, han portado los cojines con las condecoraciones de Irene de Grecia durante la salida del féretro de la catedral de Atenas
Pablo de Grecia, tal y como hizo en el funeral de su padre, ha sido el encargado de recibir a todos los asistentes en la puerta de la catedral de Atenas.
La reina Letizia y la princesa Leonor, consolando a la reina Sofía durante el funeral.