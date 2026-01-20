Del éxito histórico al olvido en el catálogo: Netflix pone fin al sueño televisivo de Meghan Markle

La ambiciosa alianza entre el gigante del entretenimiento Netflix y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha llegado a su fin. Tras meses de especulaciones y una reevaluación estratégica por parte de la plataforma, se ha confirmado que no habrá una tercera temporada del programa de estilo de vida de la duquesa, titulado "With Love, Meghan". Esta decisión marca el cierre definitivo de uno de los acuerdos más mediáticos y caros de la industria del streaming, firmado originalmente en 2020 por una cifra estimada en 100 millones de dólares.

La cancelación no llega de forma aislada, sino como la consecuencia de un rendimiento de audiencia que no logró cumplir con las expectativas masivas que Netflix proyectó en los inicios del contrato. Según fuentes cercanas a la producción en Hollywood, la segunda temporada, estrenada recientemente, no consiguió replicar el impacto cultural de sus primeros proyectos, quedando fuera de los listados de lo más visto en mercados clave. A esto se suma el agotamiento de la narrativa de los Sussex dentro del catálogo de la plataforma, que ha decidido apostar por contenidos de mayor rentabilidad inmediata.

El contexto de una ruptura anunciada

El contrato de los duques de Sussex con Netflix, gestionado a través de su productora Archewell Productions, fue en su momento el símbolo de la nueva independencia de Harry y Meghan tras su salida de la familia real británica. Sin embargo, la relación comenzó a tensarse tras la cancelación previa de otros proyectos, como la serie animada infantil Pearl en 2022, y el posterior fin de su acuerdo con Spotify en 2023.

A lo largo de 2025, la directiva de Netflix, encabezada por Ted Sarandos, había mostrado señales de cautela. Aunque la plataforma ha expresado públicamente que la relación termina "sin animosidad", el trasfondo económico es innegable: el contrato expira formalmente en septiembre de 2026 y la decisión de no renovar la serie de Meghan indica que no habrá nuevos encargos de producción a gran escala. La duquesa, por su parte, parece estar reorientando sus esfuerzos hacia su marca personal, "As Ever", buscando un formato de contenido más breve y directo en redes sociales, alejado de las exigencias de las grandes producciones televisivas.

Balance de las temporadas anteriores

Para entender la cancelación de la tercera temporada, es necesario repasar el camino recorrido por Meghan Markle en la plataforma, donde transitó desde la denuncia personal hasta la promoción de un estilo de vida aspiracional. Su primera temporada, la docuserie "Harry & Meghan", fue un éxito sin precedentes: estrenada en diciembre de 2022, esta entrega se centró en los inicios de su relación y los conflictos internos con la institución monárquica británica. Meghan relató su lucha contra el acoso mediático y la falta de apoyo de la "Firma", ofreciendo imágenes inéditas de su vida privada en California. Fue el contenido documental más visto de la historia de Netflix en su semana de estreno, logrando polarizar a la opinión pública mundial.

Menos tirón tuvo el estreno de su segunda parte, más enfocada al estilo de vida con "With Love, Meghan". Tras el impacto de sus revelaciones personales, la segunda etapa buscó una transición hacia el entretenimiento ligero. En esta temporada, Meghan se presentó como una anfitriona experta en cocina, jardinería y bienestar. Acompañada de invitados célebres, el programa intentó emular el éxito de figuras como Martha Stewart. No obstante, la crítica calificó la propuesta de "excesivamente producida" y "poco auténtica", lo que derivó en una caída significativa de las horas de reproducción en comparación con sus trabajos anteriores.