Kiko Rivera quema todos los puentes con un gesto: portazo definitivo a su hermana Isa Pantoja

Portazo de Kiko Rivera a la propuesta de reconciliación de su hermana Chabelita Pantoja. El DJ no ha felicitado a la hija de Isabel Pantoja por su cumpleaños, pese a las palabras de ella deseando un acercamiento de su hermano pese a la mala situación fraterna.

Pero no solo eso: el DJ, tan amigo de gestos teatrales, ha decidido bloquear a la joven Isa en Reds sociales, garantizándose así un buen número de titulares durante estos días.

El gesto no pilla de sorpresa a nadie, con Kiko tratando a toda costa de alimentar la polémica con cualquier miembro de su familia. Agotado el hilo de La herencia envenenada, que parece haber quedado en más bien poco, Kiko ha tomado la iniciativa de bloquear a Chabelita, eliminando todo rastro de ella en Instagram.

La joven, que cumplió 26 años recientemente, esperaba una felicitación de su madre y de su hermano. La primera llegó y la segunda no, llevando a Chabelita a declarar que Kiko estaba en "paradero desconocido". Ella no da su brazo a torcer y considera que su hermano "no ha estado acertado" en sus últimas luchas familiares, lo que sin duda ha sentado mal al orgulloso DJ.

Sin relación con Kiko desde la boda de Anabel Pantoja - el pasado 1 de octubre - y en pleno proceso de recuperar su relación con su madre después de varios meses distanciadas, Isa espera, sin embargo, que ambos dejen sus 'diferencias' a un lado para felicitarla en un día tan importante para ella.

"Todavía tengo el móvil en modo avión", afirma la colaboradora, confirmando así que no había tenido noticias de nadie todavía pero admitiendo que una llamada de su hermano o de la tonadillera le sorprenderían "para bien". "Yo lo haría, entonces un mensaje o una llamada de felicidades sí lo espero, puede ser", asegura esperanzada.