Gustavo González descubre en directo el negocio oculto de María Lapiedra: "Me produce asco"

Gustavo González vivió este jueves una de sus tardes más complicadas en Sálvame tras salir a la luz una delicada información sobre su pareja María Lapiedra. El paparazzi y colaborador de televisión y la exactriz porno, que viven una intensa relación amorosa desde hace años, podría estar en peligro después de hacerse públicos unos mensajes en los que María ofrece bailes eróticos y striptease para despedidas de solteros a sus seguidores de las redes sociales.

Un negocio que habría ocultado a su pareja, tal y como él mismo confesó al descubrir la "traición": "Me produce asco enterarme de algo así", aseguró el fotógrafo, que tiene una hija con Lapiedra. "Tengo ganas de llorar porque esto es una decepción muy grande. Es una deslealtad", dijo con la voz rota. "El hecho de que ella esté dando el visto bueno en esos mensajes quiere decir que me lo ha ocultado. Estoy muy triste".

En los mensajes y correos mostrados por el programa de Telecinco, María explica a sus futuros clientes las condiciones del trabajo. Por su labor como bailarina erótica cobraría 1500 euros: "1.000 por adelantado y 500 en el lugar del baile", detalló Jorge Javier Vázquez en presencia de Gustavo, que no salía de su asombro. Cuando el paparazzi recupero su teléfono móvil (que había sido confiscado por el programa para que no pudiese hablar con nadie antes de conocer la noticia) comprobó que no tenía ni llamadas ni mensajes "de su chica".

Una polémica historia de amor

Aunque durante los últimos meses han mantenido un perfil bajo respecto a la prensa, lo cierto es que relación de Gustavo González y María Lapiedra siempre ha estado rodeada de polémica. En diciembre del año 2017, la revista Diez Minutos publicó en exclusiva que el paparazzi se separaba de su mujer después de treinta años de convivencia. Una información que el colaborador ampliaría horas después en Sálvame: "Llevo ochos años manteniendo una relación con María Lapiedra. Estoy enamorado de ella".

Gustavo decidió formar una familia con la catalana y en mayo del año 2020 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Mía. Además, hace unos meses confesaron su deseo de formalizar su relación con una boda civil que se ha ido retrasando debido a la pandemia. "Ya he empezado a organizar todos los detalles porque quiero que se un día inolvidable para nosotros y para todas las personas que nos acompañen", aseguró María en una entrevista en la revista Diez Minutos.