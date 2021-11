Paloma Cuevas regresa con su reportaje más sensual y solidario en '¡Hola!'

Paloma Cuevas vuelve a la carga en ¡Hola! con motivo de su viaje a México, que despierta a la empresaria todo tipo de recuerdos personales.

"Desde que tuve a mis hijas, veo a todos los niños con ojos de madre. Somos unos privilegiados y tenemos la obligación de ayudar a los demás", dice, en unas declaraciones que describen perfectamente las últimas publicaciones en Instagram de Paloma.

Paloma Cuevas en México | Instagram

Y es que el viaje a México de Paloma Cuevas tiene lugar para visitar las escuelas de la fundación "Niños en Alegría", en el estado de Guerrero. También estuvo en Acapulco para participar en una gala benéfica.

Dentro de la revista, la ex de Enrique Ponce aparece en un nuevo vestido de novia, pero no anunciando un nuevo romance: es con fines humanitarios. En la portada, no obstante, aparece con un top de bikini tipo corsé de lo más sensual.

Paloma Cuevas en portada | Hola

Paloma Cuevas luce un diseño de "novia gipsy" diseñado para Rosa Clará por ella misma, y posa junto a Alejandra Alemán, hija del expresidente de México.

"La muerte del momento fue el peor momento de mi vida", reconoce a un nivel más personal en la entrevista a ¡Hola!