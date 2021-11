Chochi y amén

No suelo ver MasterChef Celebrity ni Master Chef nada porque son programas demasiado largos. Y para eso me pongo Shoah. No sólo me dormiría antes de que acabara, es que me duermo siempre antes de que empiece. Me he tenido que perder a Carmina Barrios. Pero como la televisión hoy no es sólo lo que se ve a su hora (a ver si cambian las mediciones de las audiencias) sino lo que pillas en otro momento sí he visto a Carmina Barrios. La madre de Paco León es un animal casi mitológico descubierto por España gracias a su hijo. Igual que descubrimos gracias a Gustavo Salmerón a su madre, Julita, en Muchos hijos, un mono y un castillo. Será que estoy harta de las madres malas. De que los escritores u otros artistas hablen mal de sus madres. Que ya tendrían que ser locas como Patricia Arquette en The Act, Piper Laurie en Carrie o Angela Lansbury en El mensajero del miedo. O en la vida real, la madre de Hemingway, a la que este llamaba ‘bitch’. John Dos Pasos decía que era el único hombre que conocía que realmente odiaba a su madre. O la de Bobby Fisher, una chiflada de campeonato. O, por la parte femenina, Nancy Cunard o Claire Goll. Ni Hemingway ni Fischer, ni ninguna de ellas habrían tenido el famoso dilema de aquella individua del Pacma. Recuerden que en una entrevista dos muchachos preguntaron a la presidenta del partido por la experimentación médica con animales. "Bueno, el eterno dilema de tu madre o tu perro…".

En el Road Trip (TNT) de Nuria Roca coincidieron Nuria, Esti Quesada y Carmina Barrios. En uno de los totales de ese tipo de programas, la Pringada dijo: "Carmina es un escándalo y un torbellino de fantasía pura. Una puta diva de la España profunda". No creo que sea una diva de la España profunda, es una diva de España a secas. Y Carmina de Nuria Roca: "Escribe libros, presenta, es buena madre, es guapa. Qué hija de la gran puta". Esa es la gran Carmina, a la que han echado de MasterChef Celebrity. También tenía aquí un total dedicado a Tamara Falcó: "Tamara es muy inocente. Hay cosas muy normales que se dicen y ella no las capta. Pero como persona es buenísima, que es lo que importa. Que las personas tienen que ser buenas". Esto venía a propósito de un momento en que Tamara y Jordi se aproximan a Carmina y Jordi imagina un encuentro con Isabel Preysler. Carmina: "Su madre se va a quedar aluciná cuando me escuche hablar… ¿Qué pasa, Isabel? Encantada de conocerte, chochi… No, no, no, chochi no le digo. "Ella se reiría porque tiene chochi también". Y Tamara: "¿Qué significa chochi? ¿Es como cariñoso?". Y la otra, ya desesperada: "¿Tú qué es lo que tienes entre las piernas?".

Fue hace nada, en 2012, cuando conocimos a Carmina Barrios en Carmina o revienta, donde refrescaba a su marido muerto con bolsas de congelados para poder llegar al día de cobrar la pensión. Donde era la mejor desokupa del mundo. Luego llegó Carmina y amén. También su hijo tuvo la gran idea de que ella fuera la Sansona del siglo XX en Arde Madrid. La forzuda que salía en el No-Do arrastrando camiones con la boca ("se dice que gasta en comer 1.000 pesetas diarias", contaban en el noticiero). La Sansona hizo incluso de actriz en La tonta del bote.

Un hijo puede querer a su madre y que la madre sea una hija de puta. Mira Madame Constantin en Encadenados como madre de Claude Rains. Envenenando a Ingrid Bergman. Hasta ahí podíamos llegar. Parece claro que Paco León quiere a su madre. Y tuvo la generosidad de compartirla con toda España. Su gracia, su simpatía, su bonhomía (todavía nadie se ha quejado de esta palabra, que es femenina pero que suena dirigida al hombre, aunque claro que incluye a la mujer, como la Constitución). Viva Carmina en esta España de gente tan antipática. Viva la gente buena y graciosa.