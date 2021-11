Dulce Delapiedra no puede más. Lleva varios meses callada y ha decidido romper su silencio para denunciar las vejaciones que sufrió Chabelita a manos de los Pantoja.

Y cuando habla de "los Pantoja" no se refiere a Isabel, todo lo contrario. Deja claro desde la primera frase que el calvario que sufrió Isa Pi siempre se producía cuando la cantante se iba de gira.

Era salir Isabel por la puerta, narra Dulce, y Cantora se convertía en una suerte de Casa de los Horrores que ella achaca al machismo de Paquirrín. "Lleva humillándola toda la vida. Ella le tenía adoración y él no la ha correspondido con en nada".

"Cuando la madre no estaba en casa, en Cantora o en La Moraleja, la niña no existía… La hacían de menos, y un día se dio cuenta y dijo ‘mamá no te vayas, que cuando te vas me critican’".

"Juani (Juan, el hermano de Isabel), controlaba la comida y nos hacía comer caducado cuando ella estaba embarazada. La comida que no era de nevera la escondían en su cuarto, la guardaban allí para que no se nos ocurriera cogerla", narra la niñera, que luego especifica: yogures pasados de fecha.

Además, cuenta que Chabelita tuvo riesgo de aborto pero no le dejaron sus coches para trasladarla al hospital. "Para Juan estar pendiente de Isa era una carga. Isabel lloró al saberlo".

El embarazo de Isabel Pantoja fue duro, según narra Dulce: "Tanto que presume su hermano, no le hizo ni una visita. El centro de atención para esa casa era Kiko". Tal es la inquina, que al nacer el niño de Chabelita se referían a él como "el otro". "El nuestro" era el de Paquirrín. "Hasta la propia Anabel lo decía".

La sobrinísima también se lleva lo suyo: "Mi niña (Chabelita) se puso un tatuaje de su madre, la marca de un beso, y Anabel fue a hacerse después el mismo. Con los labios de la tía, no de su madre".

Pero sin duda Paquirrín es el que se lleva la peor parte. Según Dulce, planteó a su hermana abortar. Dice además que Isabel le quería dejar a ella la tutela de la niña porque no confiaba en Kiko y aclara que Chabelita nunca fue al hospital a ver a Irene cuando acababa de dar a luz porque su hermano le pidió que no lo hiciera para no montar un circo. Luego se marcó una exclusiva criticándola.

Dulce también aclara el episodio de la manguera, que ha corrido de boca en boca pero nunca llegó a aclararse. Chabelita estaba interna y Kiko fue a buscarla tras vivir un incidente. "Llegó con esa frialdad, la llevó al patio y le dio con la manguera con agua fría. Yo me la encuentro como nunca antes, estaba pidiendo auxilio. Luego él se marchó a contárselo a su pandilla, orgulloso, de cachondeo. Algunos de sus amigos estaban delante".

Anabel Pantoja deja Sálvame

Trabajar en este programa durante la pila de años no ha debido ser digno para Anabel, que ahora reniega de sus orígenes televisivos.

Las declaraciones que publica Semana no son exclusivas, pertenecen a la presentación de su última colaboración para una firma de joyas, pero la revista ha querido llevarlas a portada.

Dice Anabel que no quiere continuar con los infinitos ataques de ansiedad que sufría cuando estaba en Sálvame, que debe ser como Cantora pero con cámaras.

La vida de Mar Flores cuando no está con sus hijos

Mar Flores vuelve a estar en el ojo del huracán después de que Sálvame haya destapado los audios y mensajes que la modelo se cruzaba con un paparazzi para cazar a los famosos y llevarse su comisión.

Ahora vuelve a interesar todo lo que tiene que ver con ella y por eso Diez Minutos lleva a portada que la empresaria vive en un piso en la madrileña Milla de Oro cuando no está con sus hijos en su casa de El Viso. Se trata de una vivienda situada en el Barrio de Salamanca que tiene 278 metros cuadrados y que no le pertenece a ella, sino a su ex y padre de cuatro de sus cinco vástagos, Javier Merino.

El exmarido de Mar pagó por la casa tres millones de euros y después ella la reformó y decoró a su gusto. Se trata del piso en el que viven turnándose cada quince días, cuando no les toca la custodia. Dice Diez Minutos que la pareja acordó que Mar podría disfrutarla en usufructo mientras permanezca soltera.

En Lecturas llevan a portada la huida de Mar y Elías sólo unos días después de que estallara el escándalo: la (todavía) pareja ha puesto tierra de por medio para capear el temporal mediático.

Según la revista, Elías y Mar se alojaban en el Ritz y estaban a punto de disfrutar de unos "días de lujo y pequeños placeres" cuando estalló la noticia de los chivatazos. En una de las fotos, que Semana publica ampliadas y mejoradas, vemos a los dos sentados en una terraza tomando algo, aunque con cara de pocos amigos. Semana es precisamente la revista en la que se publicaron las famosas fotos en las que Sacal aparece, por orden de Mar, "gordo y feo".

Paloma Cuevas vuelve a vestirse de novia

Paloma Cuevas vuelve a enfundarse un vestido de novia, aunque con un fin humanitario. Ha viajado a México para visitar las escuelas de la fundación "Niños en Alegría", en el estado de Guerrero. Después se fue a la turística Acapulco para participar en una gala benéfica.

Para ese momento, Paloma, reconvertida en diseñadora para Rosa Clará, luce un diseño suyo de "novia gipsy", dice la revista, y posa junto a Alejandra Alemán, hija del expresidente de México. Es tal su comunión con el país azteca, que incluso adopta dejes propios de esta tierra en sus escuetas declaraciones: "Me siento como en casa cuando estoy en este lindo país".

Para la portada sin embargo Hola ha elegido otra foto, en la que vemos a una Paloma distinta, recuperada, dirían ahora los cursis "empoderada". Vestida con un top de bikini tipo corsé y enseñando ombligo, Paloma pasea sonriente por la playa diciendo a los problemas adiós.

La recuperación de Terelu y Carmen

Si lo dice Lecturas, hay que darle crédito, porque es la revista en la que trabaja Terelu Campos. Cuenta la publicación en exclusiva que las últimas declaraciones de Carmen Borrego en televisión han disgustado mucho a su hermana.

"Su disgusto es enorme", leemos. "Está indignada y muy dolida sobre las declaraciones que vertió Carmen sobre su hija y los comentarios que suscitó".

En su columna semanal en la revista la presentadora ni siquiera toca el tema, lo que nos hace pensar que la crisis es todavía más grave. Terelu habla de su última revisión de mama, en la que todo ha salido bien.

Victoria Federica sí se ha independizado

Aunque desde el entorno de Vickyfedese ha insistido en desmentir que la sobrina del rey se hubiese mudado con su novio a un piso carísimo en el barrio de Salamanca, las fotografías que publica Hola este miércoles confirman la información.

Vemos a la sobrina del rey Felipe VI, de veintiún años, saliendo del portal de su casa en el barrio de Chamberí, acompañada de su novio, el DJ Jorge Bárcenas. Dice la revista que la pareja "se muestra muy ilusionada con esta nueva etapa mientras continúa con sus estudios". Los dos en sendas escuelas privadas.

En la página siguiente, Victoria y Jorge posan en una fiesta disfrazados de no se sabe muy bien qué. Dicen que ella de Wonder Woman, con su capa de terciopelo y su cinturón-corpiño y caracolillos en el pelo. Victoria Federica se ha dado cuenta de que ella también puede ser influencer, como la otra sobrina del rey.

Cóctel de noticias

Nieves Álvarez hace balance del 2021: "Ha sido un año muy difícil", dice la modelo, que no explica sin embargo el motivo de esta afirmación. La entrevista debió hacerse antes del Margate o de que supiésemos que Mar Flores podría haber empleado trucos villarejiles porque no hay ni una sola referencia a este asunto.

Tampoco ha hablado de ello María José Suárez, que sigue disfrutando del amor junto a Álvaro Muñoz Escassi. Semana muestra una secuencia de fotos de la pareja en Madrid horas antes de poner rumbo a Nueva York, ciudad en la que también están dando rienda suelta a sus sentimientos.

Ana Obregón afronta desde Hola la segunda Navidad más difícil de su vida. Presentará de nuevo las campanadas en la televisión pública. "Poco a poco, es verdad que el dolor, en lugar de ser ese dolor intenso que muerde las veinticuatro horas del día, ahora, a lo mejor, son menos horas, pero es igual de intenso".

Alba Carrillo, invitada al bautizo del hijo de Fonsi Nieto y Marta Castro. Tras varios años de rencillas, ahora se llevan bien gracias a su hijo Lucas. Tanto, que la modelo participa como una más en las actividades de su antigua familia política.

La madre de la reina Letizia ejerce de abuela de su nieta más pequeña. Lecturas ha retratado a Paloma Rocasolano paseando con una mochila porta bebés mientras la madre de la criatura, su hija Telma, se hacía un tratamiento de belleza en un centro de estética en Madrid. En Semana analizan qué se ha hecho la hermana de la reina, que luce un rostro totalmente hinchado probablemente tras inyectarse bótox. La imagen es absolutamente impactante.