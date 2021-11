Isabel Pantoja se encomienda a la Virgen del Rocío

Diez Minutos se lleva la exclusiva de la semana con una portada dedicada a Isabel Pantoja en su primera salida de Cantora (que sepamos) desde que murió su madre, doña Ana Martín, el 29 de septiembre.

En una secuencia de cuatro imágenes vemos a la cantante al volante de su coche, con su coleta repeinada, gafas de sol oscuras, mascarilla negra y ropa de luto. Y en su muñeca, una docena de pulseras.

Dice Diez Minutos que Pantoja abandonó su finca el pasado fin de semana, horas antes de que su hijo Kiko Rivera volviese a sentarse en el plató del Sálvame Deluxe para despellejarla. Acompañada por un pequeño grupo de amigos íntimos, Isabel se desplazó hasta la aldea onubense de El Rocío, donde tuvo la oportunidad de ir a rezar a la "Blanca Paloma".

Después, en las páginas de estilo, Alejandro Albalá, ex de Chabelita, posa con distintos atuendos asegurando que Isa P. es la más madura de su familia.

El Ayto de Lorca, indignado con Jorge Javier

Semana dedica un exhaustivo reportaje a Jorge Javier Vázquez, al que han cazado de fiesta en Madrid sólo unas horas después de anular la cita que iba a subirle al escenario del teatro Guerra de Lorca.

El Ayuntamiento de la localidad murciana, al habla con la revista, ha mostrado su malestar por la cancelación de la obra del actor alegando razones de salud: "Nos llegó una nota el viernes 12 de noviembre a las 13:00 horas. Según la compañía, se suspendía la función por una afonía" del presentador. Ahora reconocen que "no les parece oportuno que después de anular una función esté de fiesta".

Se refieren a las imágenes difundidas en las redes sociales por el portal AlgopasaTV en las que podemos ver a Jorge Javier Vázquez a los pies del escenario del teatro Barceló, cantando de la mano de la drag queen que ameniza la fiesta Loco Bongo. Las imágenes son del sábado 14 y para entonces el presentador ya había sido diagnosticado de laringitis aguda y le habían recomendado guardar "reposo relativo".

Relativas son las explicaciones que da Jorge Javier a la revista Semana. Asegura que "era una cosa de tarde. Salí a comer, entré a las 18:00 y salí a las 21:00. Únicamente estuve tres horas y me fui a mi casa. A las 22:00 estaba en la cama", argumenta.

Y desmiente que esté cantando… "bueno, hijo, cantando…" responde a la llamada de Semana "con tono irónico".

Olga y Antonio David, juntos pero no revueltos

"Antonio David y Olga, unidos por la marea azul", leemos en la portada de Diez Minutos, que dedica un reportaje a la concentración convocada por la Marea Azul el pasado sábado en Málaga.

Para Lecturas, la visión es radicalmente opuesta: "Olga y Antonio David se evitan en su manifestación", leemos en el titular, aunque ni era suya ni era una manifestación, sino una concentración. Según la revista, "en una estudiada puesta en escena, Olga apareció justo cuando él se marchó". Pero sí tiene que reconocer que "la ganadora de Supervivientes quiso evidenciar con su presencia el apoyo que sigue brindando a su ex".

Las Campos, a punto de firmar la paz

Que no se pueden poner vallas a Las Campos lo demuestra la columna que firma Terelu en Lecturas este miércoles y en la que ejerce de "cronista de lujo" en el cumpleaños de Belén Esteban.

Belén congregó a 180 amigos el pasado fin de semana en la sala Kapital para celebrar su onomástica y las hermanas Campos estaban invitadas. Reconoce Terelu que ella estaba nerviosa al llegar: "La verdad es que fue todo muy natural, normal y nada distinto de lo que yo esperaba" (se supone que no esperaba una paliza). "Si alguien se pensaba lo contrario o que iba a pasar algo fuera de lo normal, desde luego que estaban muy equivocados y que no nos conocen", prosigue.

Y si alguien pensaba que está enfadada con su cuñado, todo lo contrario: "Tengo que decir que el saludo de José Carlos fue especialmente cariñoso".

Mientras, su hija Alejandra se prepara para ser actriz. Leemos en Semana que Alejandra Rubio ha dejado sus estudios de Derecho a distancia y se ha matriculado en un curso de tres meses de duración en la escuela Juan Codina, la misma por la que han pasado Esther Expósito o Hugo Silva. Como buena alumna, hace las prácticas en el exterior de la escuela.

El cumpleaños de Belén Esteban, en ‘Semana’ y ‘Lecturas’

Las dos revistas calcan su foto de portada, quizá porque no es habitual que Miguel, el marido de Belén, pose para los fotógrafos.

En el interior de las dos publicaciones vemos la llegada de los invitados a la celebración, a la que no faltaron, además de Las Campos, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Carmen Alcayde, Carlota Corredera, Kiko Matamoros o Anabel Pantoja. Y Eugenia Martínez de Irujo, que al parecer es buena amiga de Belén.

‘Semana’ trata de desmontar a Bertín una vez más

No hay entrevista exclusiva a Chabeli Navarro en Semana, pero sí unas declaraciones suyas que aparecieron el martes en su edición digital. En ellas muestra su enfado con el cantante: "Nunca me ha llevado en secreto, hemos salido a sitios públicos con total libertad". "No podemos decir que fuésemos novios pero sí que nos estábamos conociendo, añade".

La revista insiste en que Bertín Osborne ha dado varias versiones de su relación con Chabeli desde que destapó la historia hace un par de semanas: "De no tener nada que ver con ella, pasó a conocerla de un día, luego de dos veces y finalmente de varios días".

Cóctel de noticias

La boda de Paris Hilton, a todo color en Hola. La revista dedica su portada y un reportaje especial al enlace, que ha reunido a influencers, actores y royals y que pasará a la historia por la media docena de vestidos que lució la multimillonaria heredera.

Mar Flores y Elías Sacal posan juntos, luego están juntos. Como adelantamos en Es La Mañana de Federico, la pareja ha retomado su relación de idas y venidas. Ahora se han dejado ver en el Gran Premio de Fórumula 1 de México, país natal del empresario.

Chenoa retoma sus planes de boda. Tras anunciar su boda en media docena de ocasiones y cancelarla por motivos diversos, parece que ahora la cantante vuelve a tener fecha: será en Mallorca en junio de 2022. Y por si acaso, avisa: "Será una boda íntima y no podré invitar a todos mis compañeros de Operación Triunfo".

Ágatha Ruiz de la Prada y Simoneta Gómez Acebo posan juntas en Hola. Las dos nobles protagonizan un reportaje en Hola en el que sujetan pavos que llevan lazos al cuello o hablan de los duro que era el rastrillo Nuevo Futuro porque "físicamente eran diez días en los que montábamos nuestro propio puesto, lo desmontábamos, cobrábamos… He cogido perchas del suelo…", dice Simoneta. Ágatha cuenta que lleva seis meses sin novio: "Me estoy acostumbrando a estar sola… Mal".

Patricia Cerezo, muy bien acompañada en el cumpleaños de Genoveva Casanova. Eso dice Hola, que publica varias instantáneas de la exmujer de Ramón García junto a un señor muy bien parecido con el que, sugiere la revista, podría tener algo más que una amistad.

José Ramón de la Morena se casa con José Tomás como padrino. El periodista ha contraído matrimonio civil Laura Vázquez, la madre de su hijo pequeño, en una ceremonia oficiada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Dos sobrinos de Felipe VI, bien emparejados. Felipe de Marichalar ha vuelto a ser fotografiado junto a Mar Torres en actitud cariñosa, aunque ninguno de los dos ha confirmado su reconciliación. Ella está siendo mucho más discreta de lo que acostumbra. También hay fotos de Pablo Urdangarín, uno de los hijos de la infanta Cristina, junto a una joven rubia a la que ha conocido en la universidad en la que estudian ambos. Todo, en Hola.

70 años de Diez Minutos. La revista recupera algunas de sus mejores fotos en un reportaje titulado "Famosas en la intimidad" en las que tira de hemeroteca y nos muestra a Victoria Vera en la bañera, a Marujita Díaz en la intimidad de su dormitorio, a Lola Flores en la cocina con bikini y pareo o a Mari Carmen cocinando al pato Nicol.