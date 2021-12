Lara Álvarez confiesa que ha necesitado ayuda psicológica: "No iba por el camino adecuado"

Lara Álvarez se ha sincerado con la revista Lecturas y reconoce que los últimos años han sido los más duros de su vida. La presentadora de Telecinco, que no acostumbra a hablar sobre su vida privada, confiesa que la pérdida de su abuela, "un pilar fundamental" para ella y "una de las mujeres que más la ha influido en su vida", la llevó a ponerse en manos de una psicóloga que la ayudó en el proceso de duelo.

La "nieta de la Orquídea", como llamaban cariñosamente a Lara Álvarez en su barrio de Gijón, rememora los años felices que pasó junto a su abuela y lo complicado que fue decirle adiós. "Mi abuela regentaba una floristería", recuerda con cariño. "De ahí mi tatuaje de flores en la nuca", cuenta.

La presentadora reconoce que está muy concienciada con la salud mental y destaca la importancia de recurrir a ayuda psicológica para afrontar y superar preocupaciones: "Lo mío fue más un duelo personal por el fallecimiento de mi abuela. Fue algo más vinculado a lo emocional y al desbarajuste que me supuso", cuenta en las páginas de la publicación.

"Estoy en un momento profesional muy dulce, pero también de evolución. Me gusta salir de mi zona de confort. Ese buen rollo me viene de la conciencia. Es fundamental la actitud con al que uno afronta su vida. Yo soy pro terapia, pro ayuda y pro autoconocimiento. Cuido mucho mi salud mental", asegura la presentadora.

"Hace poco estuve con una psicóloga del optimismo que trabaja la parte de potenciar las fortalezas así no nos centramos únicamente en lo negativo. Hay que cambiar la perspectiva. Me ayudó mucho en un momento de mi vida a centrarme, a cambiar, a saber quién era y hacía donde quería ir. No iba por el camino adecuado. No fue por temas de fama. A mí la exposición pública no me genera ansiedad, sino todo lo contrario", añade.