La reacción de Luis Rollán al enterarse en directo de la muerte de doña Ana

Luis Rollán vivió este jueves una de sus noches más complicadas desde que entró en la casa de Secret Story. No solo porque se enfrentaba a su primera nominación frente a Julen de la Guerra a las puertas de la gran final, sino también porque se enteró de una triste noticia: el fallecimiento de doña Ana, la madre su examiga Isabel Pantoja.

La madre de la tonadillera murió el pasado 28 de septiembre, pero hasta ahora el concursante no había sido informado. Completamente roto, Luis Rollán tuvo un emotivo recuerdo para ella: "Yo la quería mucho. Doña Ana se ha reído mucho conmigo y yo con ella. Me ha dado mucha pena. Le mando un beso gigante a Bernardo, a Juan, a Agustín y a Isabel, por supuesto. Me acuerdo mucho de Anabel, de Kiko y de Isa ahora, de todos", dijo con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

El programa también le mostró un vídeo en el que Kiko Rivera relataba en un Deluxe cómo fue el encuentro con su madre en Cantora después de meses sin hablarse: "Era surrealista lo que se estaba viviendo, este distanciamiento. A mí me tocan como familia. Me alegro si esto ha propiciado que vuelvan a hablar", dijo el concursante, sorprendido al conocer el acercamiento entre madre e hijo.

"Me parte el alma lo de su madre, Isabel sabe lo que yo quería a doña Ana. A la yaya. Sé lo que suponía para ella su madre y lo ha tenido que pasar fatal. Me da pena no poder haber estado allí", concluyó visiblemente triste y preocupado por el estado de Isabel.