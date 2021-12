Bárbara y Bigote | Infolujo

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para contar las novedades sobre el inesperado romance de Bárbara Rey y Bigote Arrocet. Y para ello ha aprovechado la línea directa con la actriz establecida por la periodista Beatriz Cortázar.

La revelación sucedió en una fiesta de Navidad organizada por la empresaria Clara Tena, directora de la revista Madrid Magazine, en el madrileño hotel Wellington. Allí se presentaron el humorista y ex de María Teresa Campos y la actriz y mujer de Ángel Cristo, que en el pasado también tuvo sus más y sus menos con la veterana periodista.

"Hablé con Bárbara y con gente que estuvo en la famosa cena. Pensé que me iba a decir que era una tontería, pero cuál fue mi sorpresa que dijo que son muy amigos, que se llevan muy bien -Bigote trabajó en el circo con ella y con Ángel Cristo-, y una frase que deja todo abierto: somos amigos. Le pregunté si algo más, y ella dijo: "Dios dirá"….

Federico Jiménez Losantos señaló la posibilidad de que todo, en realidad, venga de atrás, de esa amistad de años atrás que ambos han mantenido.

"Ángel Cristo tenía mártir a Bárbara Rey, y si encima Bigote en esa época era un pájaro carpintero, a veces un hombro musculado al que contar tus penas, de ahí a un queque chose hay un milímetro. Cuando tú has estado liado una noche, aunque sea por consuelo, ya es más fácil que vuelva a pasar. Aunque haya sido una noche. Y pasando los años, empezar de mayores cuesta, pero si empezaste de joven…". En suma, Jiménez Losantos explicó que "si ha habido algo, que es lo que me cuentan a mí, es más fácil que se consolide".

Bigote y Bárbara empezaron a tratarse de nuevo en Secret Story, donde Bigote participó y en el que Sofía Cristo -hija de Bárbara Rey- también estaba. "Estos tres meses se supone que se han hablado y se han visto -dijo Cortázar en esRadio-.

Parece también que la intención de la pareja es no ocultarse y no hacer exclusivas: "Ya en la cena en el hotel Wellington Bigote dijo que iba a ir acompañado y que ella era Bárbara Rey. Él pide que se sepa que ella es Bárbara Rey. Llegan a la cena juntos, y amigos que estaban en la cena decían que allí había mucha complicidad. Hubo cotilleo. Salieron, les vieron. Tanto si es verdad y es el principio de algo como si no lo es, lo han hecho de una forma generosa, gratuita", dijo la periodista, subrayando que de momento la pareja no ha buscado exclusiva.