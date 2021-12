Qué Bárbara (Rey)

Desde que Isabel Preysler y Miguel Boyer empezaron a salir me creo cualquier cosa y su contraria. Desde la pandemia, me creo cualquier historia que antes hubiera visto en una película de ciencia ficción. Zombis, armagedones, lagartos extraterrestres, vicepresidentas de inexplicables prestigios. Me creo lo de Bárbara Rey y Bigote Arrocet como me creo lo contrario. Que sea mentira, que ellos mismos se recreen en el negocio de su idilio. Que las fotos hayan sido publicadas por algo que se llama InfoLujo es un golpe de gong maravilloso. Bárbara dobla la apuesta de ir al Senado, que no se aleja mucho de ir al circo, al menos a la vista de las comisiones de investigación en el Congreso a las que han ido Aznar, Rajoy o Esperanza Aguirre. Esta ha durado poco en Celebrity Bake Off, pero la pareja no oficial que formaba con Esty Quesada, la Pringada, hace que esta me parezca, como política, como todo, muy superior a Rufián. "Nunca en el top ni en el down, siempre en la mediocridad para que no me echen". A ver si encontramos algo más acertado que retrate la supervivencia en la política. La supervivencia en el PP. Que se lo digan a Cayetana.