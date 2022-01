Las cinco bodas de Pamela Anderson, la musa erótica de los 90

Pamela Anderson | Instagram

Desde que en 1992 apareciera en popular serie televisiva Los vigilantes de la playa Pamela Anderson se labró una popularidad que mantuvo unos años por sus apariciones en Playboy y en otras revistas eróticas donde posó como su madre la trajo al mundo. Todavía hoy es recordada, al menos en los Estados Unidos, a causa de una serie sobre su escandalosa vida, con cinco matrimonios a sus espaldas (hay algún medio informativo que asegura fueron seis sus maridos) y una larga lista de amantes. No diremos los nombres de éstos porque por estos pagos nada nos dicen, si exceptuamos a los sí conocidos Sylvester Stallone y Ben Affleck. Pamela repite, cuando la entrevistan, una frase similar a ésta: "Con mi cuerpo hago lo que quiero y a nadie debe importarle". Pareciera estar sacado de una canción de Alaska y Los Pegamoides.

Pero ¿quién es esta espectacular rubia, de un metro setenta y nueve de estatura, cincuenta y cinco kilos de peso, ojos azules, que se convirtió en "sex symbol" durante la década de los 80 y los 90? Aún puede presumir de palmito, a costa de su prominente busto sobre todo, exagerado el tamaño de sus senos con ayuda de la cirugía estética. El volumen artificial de "su delantera" le sirvió bastantes temporadas para rodar películas de alto contenido sexual, que no le otorgaron precisamente crédito entre los críticos, pero sí para vivir con holgura consciente de que nunca le darían un Óscar. Además, era muy descarada. Cuando la entrevistaron para uno de esos "late shows" e medianoche, al ser preguntada sobre sus experiencias en la cama, no vaciló en decirle esto al presentador: "Ahora mismo no tengo un hombre a mi lado. En esas circunstancias lo paso muy bien masturbándome". Obviamente las bienpensadas mentes de los televidentes de aquel espacio cambiaron de canal. Pamela Anderson fue siempre muy criticada por los vestidos que usaba, transparentes la mayoría de las veces. Un tanto hortera. Decidida a provocar. Que es lo que quiso siempre importándole un pepino que la vituperaran por sus costumbres. Y eso teniendo en cuenta que se declaró católica. Pero como no vamos a juzgarla para no ser también nosotros juzgados, como reza la Biblia, pasemos a recordar de dónde viene y adónde va.

Pamela Anderson | Archivo

Nacida en un pueblo canadiense, ya hoy nacionalizada norteamericana, con cincuenta y cuatro años de edad, Pamela es hija de una camarera y un obrero. Ejerció algún tiempo de instructora gimnasta. Como ya desde jovencita le gustaba llamar la atención con sus vestidos, recibió la oferta de un cazador de futuras estrellas, proponiéndole ser modelo. Aceptó y, más adelante, independizada de los suyos, marchó a Los Ángeles. Y ahí es donde poco a poco fue introduciéndose en el mundo de la televisión y el cine. Sus quince apariciones en Playboy le facilitaron la popularidad que comenzó a disfrutar. No cayó en las redes de Weinstein, productor que se aprovechaba de chicas ambiciosas como ella para llevarla a la cama. Pamela ha recordado que si lo hizo muchas veces fue con hombres que la atraían, por propia voluntad, pero nunca por el afán de intervenir en alguna película.

Cinco fueron las bodas, como decíamos al principio, que llegó a celebrar. La primera con el rockero Tommy Lee, entre 1995 y 1998. A los cuatro días de conocerse fue cuando dijeron el "sí, quiero" ante un juez, La ceremonia fue propia de dos personas que vivían al margen de toda convicción social. Con "lunch" donde se pusieron "ciegos" de cocaína mientras sonaba una potente música heavy. Tommy Lee, a pesar de que tuvieron dos hijos, no se comportaba en el hogar como debiera: maltrataba a su mujer para espanto de sus retoños. Ella lo denunció por sus abusos y él acabó en la cárcel para cumplir seis meses de arresto. No le fueron mejor a Pamela los sucesivos matrimonios, que iba alternando junto a amantes ocasionales. Otro rockero, Kid Rock, llegó a su vida en 2005. Estuvieron casados un par de años. El tercero sería Rick Salomon, en 2007, sólo un año. Para después enrollarse con Jon Peters en 2020, aunque la unión quedó anulada. Finalmente en ese mismo año la conquistó su guardaespaldas, Dan Hayhurst.

Pamela Anderson | Archivo

En su biografía sentimental hay un capítulo más o menos creíble que la asocian íntimamente con Julian Assange, el tipo que divulgó material reservado de la Casa Blanca, que sigue encarcelado en Londres, después de que la policía lo desalojara de la legación diplomática de una país sudamericano. Nuestra pregunta es: ¿cómo pudo llegar hasta él si no estaba libre? Porque antes de que su caso fuera noticia mundial, nadie conoció al tal Assange, cuya vida depende hace tiempo de que sea extraditado a los Estados Unidos. Si lo relacionaron sexualmente con Pamela Anderson, lo que nos parece inverosímil, a la espectacular modelo y actriz le vino de perlas: más publicidad. Puede, acaso, que se vieran antes de que él volara desde Suiza o Rusia a la capital británica.

Pamela ha viajado algunas temporadas por Europa. Y a España en algunas ocasiones, donde un fotógrafo la inmortalizó con sus cámaras, en Madrid y en Aranjuez. En 2017 fue entrevistada por Risto Mejide en aquel diván, "chéster" lo llamaron. Francamente poco interesante podía contar sobre su vida artística, nada edificante; en todo caso referirse a lo de siempre, sus aventuras eróticas. De eso sigue viviendo aun siendo ya cincuentona, y de algunos papeles que le ofrezcan en teleseries y películas donde cuenten más sus encantos, que aún posee, gracias a sus retoques tanto faciales como del resto de su cuerpo serrano.