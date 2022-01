María Isabel, retirada por ansiedad, dice que se casa este año

Hizo fortuna la frase "Antes muerta que sencilla", título de la canción así titulada con la que la onubense María Isabel se alzó con el triunfo en un festival Eurovisión Junior. Dos años antes esta algo repipi intérprete infantil aparecía por vez primera en el programa de Televisión Española "Veo, veo". Diecisiete temporadas más tarde de que popularizara aquella expresión divertida, María Isabel, ya retirada de la música desde el mes de julio pasado, ha anunciado que se casa en este recién estrenado 2022.

Cumplió María Isabel López Rodríguez veinticinco años este pasado 3 de enero. Natural de Ayamonte, donde sus paisanos le erigieron una estatua en unos jardines al tiempo que el Ayuntamiento la nombraba hija predilecta. No es corriente que esos tributos se le concedan a una joven cantante, pero en dicha hermosa ciudad onubense fronteriza con Portugal estiman que ha recorrido medio mundo llevando como estandarte el nombre de Ayamonte, donde sin duda también hay oriundos del lugar como el pintor Florencio Aguilera, por poner un solo ejemplo, de otros artistas e intelectuales olvidados a la hora de destacar del mismo modo sus saberes. Mas no queremos regatear los méritos de la creadora de "Antes muerta que sencilla".

Ya su primer álbum llevaba también un título divertido: "No me toques palmas que me conozco". Y, si de álbumes escribimos, una editorial puso a la venta un álbum de cromos en los que se contaba la vida de la cantante pop. Otro disco posterior fue "Sentir cosquillitas". No hemos de negarle gracia en el escenario. Parece que algunas de sus canciones llegaron hasta Japón.

María Isabel | Gtres

Aquella muchachita que se desenvolvía con absoluta naturalidad pese a sus pocos años mantuvo su vocación y se convirtió en un personaje popular en Andalucía. Guapa, con aires de modelo profesional también, se paseó por pasarelas de su tierra luciendo su palmito con trajes de flamenca. Grabó con Los Lunnis. Debutó en el cine con la película Ángeles S.A.. Una marca de perfumes lleva su nombre compuesto. Todo esto le sirvió para mantenerse en candelero diecisiete años, con algunos momentos de paro, porque en su profesión es habitual que se sucedan temporadas de subidas y bajadas como en un tiovivo de feria.

Especializada también en canciones a ritmo de reguerón, pudo demostrar en 2020 en el programa de Antena 3 Tu cara me suena, que podía remedar a otros artistas, como Isabel Pantoja, con suficiente crédito. Y entre intentos de recuperar la popularidad perdida, decidió en julio de 2021 anunciar su retirada, cansada de que las multinacionales del disco la ningunearan. Ello le provocó un estado de ansiedad. Para combatirla, optó por decir adiós a lo que más quería de este mundo: cantar. Pero si escribimos esa frase, hemos de rematarla con otra querencia: la amorosa.

Hace años que roneaba con un joven moreno muy atractivo llamado Jesús Marchena. Eran uña y carne, como daban esa sensación en unas imágenes que se difundieron durante unas vacaciones en Portugal. Más elocuentes fueron las obtenidas en las Islas Maldivas, en las que el tal Marchena aparecía de rodillas ante María Isabel en actitud de rendirle pleitesía. La verdad es que lo que estaba haciendo el mozo era pedirle matrimonio a su enamorada. María Isabel le contestó afirmativamente y es su deseo contraer matrimonio durante el transcurso del año que acaba de nacer.