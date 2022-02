Almudena Cid recuerda con horror su experiencia en 'MasterChef': "La peor experiencia televisiva de mi vida"

Tras conocerse su divorcio de Christian Gálvez, Almudena Cid está centrada y refugiada en su trabajo como actriz de teatro. Ahora forma parte de la obra Una historia de amor, que acoge el Teatro Infanta Isabel de Madrid. En las imágenes que se han difundido de la obra, se puede ver a la exgimnasta muy implicada y metida en el papel junto a sus compañeros Aura Garrido, Silma López o Félix Gómez, con el que también coincidió en MasterChef Celebrity.

Sobre el talent culinario habló con la revista Lecturas, aunque parece que la vitoriana no guarda un buen recuerdo de su paso por el concurso, más bien todo lo contrario. Preguntada por el reality, Almudena Cid se limitó a decir que fue "la peor experiencia televisiva de mi vida". Además, prefirió no entrar en detalles y zanjarlo: "No voy a hablar de MasterChef".

Cid, con 21 años de carrera deportiva a sus espaldas, participó en la cuarta edición del concurso, emitida en el otoño de 2019. La experiencia entre fogones para la exgimnasta comenzó el 21 de septiembre y terminó entre lágrimas el 23 de octubre, al convertirse en la octava expulsada. Y al parecer su paso por el programa no le dejó buen sabor de boca. Siempre ha asegurado que al principio le costó integrarse y su expulsión le pilló completamente desprevenida porque fue en la primera prueba de la noche.

"Me han faltado conocimiento y experiencia", reconoció Almudena, que quitó entonces de culpa a Yolanda Ramos, encargada de elegir los ingredientes: "Ella no tiene ninguna responsabilidad, la responsabilidad es solo mía. Creo que he llegado al programa en un momento en el que estaba emocionalmente inestable, pero cuando me he puesto a cocinar, más o menos sabía siempre lo que quería hacer".