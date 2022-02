Verdeliss comparte el polémico vídeo de su parto en casa rodeada de sus siete hijos

Verdeliss, en el parto de su hija Deva | Instagram

El pasado 8 de febrero Verdeliss dio a luz a Deva, su octava hija junto a su marido Aritz. La exconcursante de Gran Hermano VIP recurrió a un parto velado planificado en casa "asistido por profesionales" que grabó y editó para compartir en su perfil de Instagram, donde tiene casi un millón y medio de seguidores.

La influencer recurrió a una bañera para dar a luz, siempre acompañada de una mujer que ejercía de coach. "Estefi, tu cuerpo es muy sabio. Ya va a nacer tu bebé", la anima, mientras sus siete hijos observan alrededor de su madre y esperan impacientes a que nazca su nueva hermana. "Lo vamos a hacer a tu ritmo, mandas tú", le susurran las mujeres que le rodean.

"Y nació enmantillada, danzando en su líquido amniótico, nunca llegó a romper la bolsa. Un fenómeno así sucede en un parto de cada 80.000, demostrando sanar la herida pasada", escribió Verdeliss cuando nació su hija. De hecho, en el vídeo se puede ver como es la propia madre quien retira la bolsa amniótica a la recién nacida y se la enseña a sus hijos. "Aquí estaba envuelta vuestra hermana", les dice, mientras una de las pequeñas le pide tocarla.

El vídeo del parto ha alcanzado medio millón de vistas en 12 horas y ha recibido multitud de mensajes positivos, pero también críticas por dar a la luz en casa y enseñar un momento tan íntimo a sus seguidores en el que, además, han participado sus hijos. Verdeliss ha defendido los partos en casa. "(Un artículo) Analizó 14 estudios elegibles para metanálisis e incluyeron 500.000 partos en casa planificados y asistidos por profesionales. La conclusión final: El riesgo de mortalidad/morbilidad perinatal o neonatal en mujeres de bajo riesgo que optaron por un parto domiciliario no fue diferente a los datos obtenidos de parto hospitalario. Ambas opciones son igual de seguras", escribió.

La influencer se llegó a replantear si mostrar su parto. "Me planteé muy mucho cómo anunciar el nacimiento de Deva (...) Cabía la posibilidad de auto-protegerme con la típica estampa instagrameable más el pie de foto relatando fecha/peso, o ser fiel a mí misma y compartir la realidad de nuestro parto despojándome de miedos", explicó.

"Durante el embarazo, lo tuve claro: guardamos para nuestra privacidad el deseo de dar a luz en casa. Fueron meses de visitas a @magale.eus, ilusiones, organizar preparativos… Prioricé mi salud emocional. Si nadie lo sabía, a nadie otorgaba el poder de dañarme. Porque lamentablemente, el parto en casa (al menos en este país) está salpicado de mucho estigma, y yo me sentía especialmente vulnerable a juicios", aseguró.

"Y entonces nació Deva y llegó el momento de dejarme fluir. Y este postparto me ha sorprendido. Lejos de debilitarme, me ha hecho fuerte. No sólo me siento preparada, la razón y el corazón me pide gritar al mundo que existe nuestra forma de parir. Porque ocultarlo significa afianzar la idea de que "no está bien". Porque para normalizar, hay que empezar por visibilizar", sentenció.