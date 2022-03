Iñaki Urdangarin, cada vez más cerca del Barcelona de balonmano: "Está de prácticas"

Novedades en el futuro inmediato de Iñaki Urdangarin. Mientras afianza a pasos agigantados su relación con Ainhoa Armentia tras la negativa de la infanta Cristina a perdonarle, parece que el ex duque de Palma ha dado importantes pasos que definirían cuáles son sus intenciones en el terreno profesional una vez obtenga la libertad condicional.

El programa Ya es mediodía adelantó que el excuñado del Felipe VI comenzó el pasado viernes un curso de entrenador de balonmano en Barcelona. Su objetivo es entrenar a los juveniles del Barça, donde desarrolló su exitosa carrera deportiva y donde ahora juega, en el segundo equipo del club, su hijo Pablo Urdangarin. Un ilusionante futuro profesional, el de convertirse en entrenador, relacionado con el deporte que tantas alegrías le dio y para el que ya habría hablado con el club culé, pidiendo permiso para poder entrenar en sus instalaciones.

La nueva situación profesional de Urdangarin ha sido confirmada por Enric Masip, exjugador de balonmano, asesor en la presidencia del Barcelona y persona de confianza de Joan Laporta. Durante una intervención en el programa La Sotana este martes, Masip desveló que el ex jugador de balonmano se encuentra haciendo un curso. "Está haciendo un coaching de entrenador y unos cursos en el club de un mes", aseguró. El asesor de Laporta quiso dejar claro que Urdangarin "no cobra" e insistió que está "de prácticas", por lo que, de momento, no trabaja para el club.

Convertirse en entrenador sería un ilusionante futuro profesional para él, ya que su nuevo trabajo estaría relacionado con el deporte que tantas alegrías le dio y para el que ya habría hablado con el club culé. Si se uniera de nuevo a las filas azulgranas, Urdangarin se trasladaría en los próximos meses a Barcelona, la ciudad a donde nunca ocultó sus deseos de regresar.

En cuanto a su hijo Pablo Urdangarin, siempre fiel a su discreción, dijo ante los medios no saber nada del futuro profesional de su padre que, de confirmarse la noticia, no estaría en Vitoria. Allí es donde reside desde hace un año y donde conoció a Ainhoa Armentia, pero ya hay quien apuesta a que su relación llegaría a su fin en el momento en el que Urdangarin se mudase a la ciudad condal.