Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, más que 'compiyoguis'

"Conocerte a ti mismo", reza el eslogan estampado en el cristal de la escuela Sanatana Dharma de Vitoria en la que Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia practican juntos el saludo al sol, la postura del guerrero o la del perro invertido.

La pareja ha vuelto a ser fotografiada junta, esta vez por la revista Hola, confirmando que su relación continúa y dando en los morros a todos los que apostaban por la reconciliación con la infanta Cristina. Algunos incluso llegaron a asegurar que Iñaki estaba arrepentidísimo de su escarceo amoroso y que había suplicado el perdón a la hija del rey Juan Carlos.

En el amplio reportaje fotográfico vemos a la pareja entrando o saliendo de la escuela por separado para coincidir en el interior. Pero hay dos imágenes que nos hacen intuir un beso. Porque un cristal traslúcido tapa el momento en el que Iñaki se inclina hacia el rostro de su amada.

Asegura Hola que la pareja se fue de escapada romántica el pasado 18 de febrero, tras organizar un "operativo de fuga" con sus escoltas. En cualquier aso, ya no se esconden. La prueba son varias fotos en las que los vemos entrando y saliendo juntos del despacho de abogados en el que trabajan y donde, se supone, comenzaron su flirteo. No sólo eso: comparten la bolsa de la plancheta, el colchón propio de todo yogui que se precie.

Nota de color: llama la atención la colección de abrigos de piel que atesora Ainhoa Armentia, todos ellos de aspecto vintage. El de este miércoles, uno blanco de pelo corto que añade a su lista de compras.

Mientras, la infanta se apoya en sus hijos

Hola dedica también parte de su portada a la infanta Cristina que, a diferencia de Iñaki Urdangarín, todavía no se ha quitado su alianza de casada. "Cristina empieza una nueva vida con sus hijos a su lado", leemos en la revista, que asegura citando a fuentes cercanas que en su encuentro con él en Barcelona "no quería retomar nada" y que "no habrá más reuniones más allá de los encuentros que tuvieran con sus hijos".

Lecturas lleva a portada la imagen de la infanta Cristina en Barcelona hace unos días cuando acompañó a su hijo a un partido de balonmano desde la grada. El chico no jugaba ese día y pudo disfrutar de la compañía de su madre. La revista da por hecho que no habrá ni reconciliación, ni perdón.

Primeras imágenes de Campanario embarazada

Semana dedica su portada al matrimonio formado por María José Campanario y Jesulín de Ubrique en una de sus escasas apariciones en prensa desde que se supo que ella está embarazada de su tercer hijo.

Es tal el oscurantismo, que se había llegado incluso a cuestionar la veracidad de la información.

Ahora, la pareja ha sido fotografiada cuando salía de una revisión rutinaria en el Hospital de Jerez de la Frontera. O de una clase de preparación al parto, porque, si no, no se explica que él lleve chándal.

Al parecer, Campanario, que se tapa en todo momento la barriga con el abrigo para no ser fotografiada, sabe que su embarazo, por su edad y por la fibromialgia que padece, es de riesgo. De ahí su cautela.

Joaquín Güell sale con Blanca Suelves

Hola publica varias fotos obtenidas en diferentes momentos (este dato es importante) que confirman que entre Joaquín Güell, exmarido y padre de las hijas de Cayetana Álvarez de Toledo, y Blanca Suelves, hay algo.

Esta misma publicación desveló en noviembre que Güell había empezado a salir con Susanna Griso, y en diciembre que la que fuera "chica Don Algodón" en los 90 había roto con su marido, Ioannes Osorio, tras 35 años de matrimonio. Ahora se reencuentran para cenar juntos o para ir al cine.

Olga Moreno, el soporte de Rocío Flores

Diez Minutos lleva a portada uno de los muchos planes que realizan juntas Olga Moreno y Rocío Flores Carrasco. La diferencia es que ésta ha sido una de las peores semanas de la vida de la joven: su madre, Rocío Carrasco, ha gritado a los cuatro vientos que no tiene previsto reconciliarse con ella.

En las fotos vemos a las dos disfrutando de las compras y del sol en una terraza malagueña. Los gestos de cariño de Olga hacia Rocío son habituales.

A la misma hora, era Antonio David el que acompañaba a sus otros dos hijos, David y la pequeña Lola.

Gloria Mohedano y Amador dilapidan la herencia

Lecturas, revista que se ha erigido portavoz de la causa de Rocío Carrasco, arremete esta semana contra sus tíos, esos a los que Rociito llamó el pasado viernes en Telecinco "manada de alimañas".

Según la revista, el legado que Rocío Jurado dejó a Gloria y Amador "está en peligro". "La mítica casa de Chipiona que legó a Gloria está doblemente hipotecada y la finca de los dos hermanos tiene cuatro embargos y podría salir a subasta". Lo que no aclara Lecturas es que, tratándose de bienes heredados, les pertenecen y pueden hacer con ellos lo que quieran. Incluso dilapidarlos.

Añade Lecturas que ese sería el motivo de la llamada de su tío José Antonio: lleva años intentando que le paguen por contar su versión de la disputa familiar.

José Fernando, de permiso por su hermana

Lecturas y Semana publican varias fotos de José Fernando Ortega Cano en una de sus escasas salidas del centro de rehabilitación en el que lleva encerrado desde hace cinco años.

Aprovechando que era el cumpleaños de su hermana Gloria Camila, el joven pasó una jornada con sus chicos: su padre, sus hermanos José Fernando y el pequeño, y su novio. Primero comieron juntos y después se divirtieron jugando a los bolos.

Ana Soria y Enrique Ponce, juntos en el juzgado

Sólo unos días después de que Ana y Enrique compartiesen una agradable comida con las amigas de ella en el Paseo Marítimo de Almería (imagen que publica Chic en exclusiva), vemos a la pareja mucho más seria en las páginas 34 y 35 de Semana.

Ponce y su novia han estado recientemente en Madrid. La joven acudió a acompañar al torero a declarar por una denuncia que le interpuso uno de sus mozos de espadas durante veinte años. El protocolo Covid impidió que Ana accediese a la sala, por lo que tuvo que regresar en un taxi al hotel en el que se alojaban.

Fabiola Osborne confirma que ha firmado el divorcio

Fabiola, a secas, protagoniza media portada de Hola con una imagen sonriente que pertenece a una entrevista realizada en su nueva casa de soltera.

"Bertín y yo ya hemos firmado el divorcio", explica en la exclusiva, en la que todos son buenas palabras hacia su ex: "Bertín está siendo generoso con nuestros hijos. Él se ocupa de los gastos de los niños y yo de mí misma con el sueldo de mi trabajo. He renunciado a la pensión".

La venezolana aprovecha para mostrar cómo ha quedado su nueva casa, un domicilio en el centro de Madrid adaptado a las necesidades especiales de su hijo Quique.

Cóctel de noticias

Mario Vargas Llosa, cicerone de Tamara Falcó en Nueva York. Hola publica varias fotos de esta inusual pareja durante un día de caminata por la ciudad de los rascacielos. Media docena de imágenes confirman la buena relación entre el escritor y la hija de su novia, que visitaron librerías en la Gran Manzana e incluso compraron algún ejemplar que el Nobel le recomendó a Tamara.

Qué fue de Diego Osorio. El hijo del fallecido marqués de Los Balbases, que se hizo famoso en España por sus noviazgos con Ana Boyer o Egenia Silva, se codea ahora en Hollywood con Adele, Leonarde DiCaprio, Tobey Maguire o con LeBron James, su socio junto a su novia, la esquiadora olímpica Lindsey Vonn.

Carla Vigo, de paseo con su abuela, Paloma Rocasolano. La sobrina de la reina Letizia acaba de superar el Covid. Diez Minutos la retrata mientras paseaba con su abuela y con el novio de ésta, con el que parece mantener una estrecha relación..

Hola pone nombre al nuevo novio de Melissa Jiménez. Se trata de Tom Claessen, mánager de pilotos y director de un equipo de Fórmula 3. El empresario visita con frecuencia en Sevilla a la periodista, que acaba de separarse del futbolista Marc Bartra.

Clara Villalón contrae matrimonio con Jesús Martínez Castilla. La que fuera colaboradora gastronómica de Es La Mañana de Federico y actual jurado de Celebrity Bake Off dio el "sí quiero" el pasado sábado en el Monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo.

Alba Díaz tiene una nueva ilusión. Mientras su madre, Vicky Martín Berrocal, se separa de Joao Viegas, Alba ha comenzado una relación con un joven empresario con el que aparece fotografiada en Semana. Se llama Luis, tiene su propia firma de ropa y quiere ser director de Hotel. Los dos posan sin filtro, nada que ver con lo que sale luego en Instagram.

Otra Alba, Carrillo, también merece una ventanita en la portada de Semana debido a que ha vuelto a ser fotografiada con su ex, Santi Burgoa. La madre del hijo de Fonsi Nieto, otro que anuncia separación, se habría dado una segunda oportunidad con el periodista. Ella dijo que el motivo de la ruptura era que Santi no quería tener hijos.