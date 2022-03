Marta Riesco denuncia la última humillación del programa de María Patiño

Desde antes de salir a la luz su relación con Antonio David Flores y convertirse en un ‘personaje público’ para la prensa rosa, Marta Riesco tiene la costumbre de compartir a diario su estilismo con sus seguidores de Instagram como cualquier influencer. Lo hace grabándose en el espejo de uno de los baños de Mediaset, por donde cada día pasan decenas de mujeres que trabajan en la cadena.

El programa Socialité bromeó con la situación poniendo una estrella en la puerta del baño en la que se podía leer "camerino de Marta Riesco". El espacio presentado por María Patiño recogió varios testimonios que aseguran que la situación se ha convertido en algo insostenible: "No podemos hacer nuestras necesidades porque Marta ocupa el baño muchísimo tiempo, atranca la puerta con una papelera y se mete dentro a maquillarse, a hacer bailecitos y a hacerse fotos".

Este lunes la reportera de El programa de Ana Rosa acudió a su puesto de trabajo y, visiblemente enfadada, enseñó la broma de sus compañeros de cadena. "Supongo que es para que la gente se ría y yo pase un poco de vergüenza...", aseguró. A pesar de todo, volvió a grabarse con su habitual bailecito frente al espejo "para no perder la costumbre".

Marta no quiere convertirse en personaje y quiere seguir ejerciendo de periodista, aunque los más críticos aseguran que está encantada con la situación, incluso llegó a tener exigencias con los responsables de la cadena ante su nueva condición de "estrella". Entre ellas, que no se emita "ni una sola imagen que sea de antes de operarse la nariz". Ella misma habló abiertamente de su rinoplastia en Instagram, con la que reconocía estar muy contenta porque no se veía a gusto con su nariz en televisión.